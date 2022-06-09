09 июня 2022

В Сургуте перекроют улицы из-за тренировки «Русских Витязей»

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Репетиция воздушной части Парада Победы. Москва, храм василия блаженного, самолеты, группа, стрижи, покровский собор, воздушный парад, русские витязи
Элитная пилотажная группа уже не в первый раз прилетает в ХМАО Фото:

Жители Сургута (ХМАО) смогут увидеть два выступления легендарной пилотажной группы «Русские Витязи». 11 июля летчики планируют провести тренировочные полеты, рассказал на своей странице в VK глава города Андрей Филатов.

«Запланированное время начала тренировки „Витязей“ — 11 июня в 18-00. Место для зрителей — прямо на Югорском тракте от ул. Энергетиков до ул. Геологической. Эта территория будет на период с 16-00 до 19-00 перекрыта для проезда автотранспорта», — уточнил мэр Сургута.

Ранее URA.RU рассказывало, что элитная пилотажная группа «Русские Витязи» уже во второй раз прилетает в ХМАО. В прошлом году показать мастерство в полной мере помешала погода.

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Жители Сургута (ХМАО) смогут увидеть два выступления легендарной пилотажной группы «Русские Витязи». 11 июля летчики планируют провести тренировочные полеты, рассказал на своей странице в VK глава города Андрей Филатов. «Запланированное время начала тренировки „Витязей“ — 11 июня в 18-00. Место для зрителей — прямо на Югорском тракте от ул. Энергетиков до ул. Геологической. Эта территория будет на период с 16-00 до 19-00 перекрыта для проезда автотранспорта», — уточнил мэр Сургута. Ранее URA.RU рассказывало, что элитная пилотажная группа «Русские Витязи» уже во второй раз прилетает в ХМАО. В прошлом году показать мастерство в полной мере помешала погода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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