В Сургуте перекроют улицы из-за тренировки «Русских Витязей»

Жители Сургута (ХМАО) смогут увидеть два выступления легендарной пилотажной группы «Русские Витязи». 11 июля летчики планируют провести тренировочные полеты, рассказал на своей странице в VK глава города Андрей Филатов.
«Запланированное время начала тренировки „Витязей“ — 11 июня в 18-00. Место для зрителей — прямо на Югорском тракте от ул. Энергетиков до ул. Геологической. Эта территория будет на период с 16-00 до 19-00 перекрыта для проезда автотранспорта», — уточнил мэр Сургута.
Ранее URA.RU рассказывало, что элитная пилотажная группа «Русские Витязи» уже во второй раз прилетает в ХМАО. В прошлом году показать мастерство в полной мере помешала погода.
Жители Сургута (ХМАО) смогут увидеть два выступления легендарной пилотажной группы «Русские Витязи». 11 июля летчики планируют провести тренировочные полеты, рассказал на своей странице в VK глава города Андрей Филатов. «Запланированное время начала тренировки „Витязей“ — 11 июня в 18-00. Место для зрителей — прямо на Югорском тракте от ул. Энергетиков до ул. Геологической. Эта территория будет на период с 16-00 до 19-00 перекрыта для проезда автотранспорта», — уточнил мэр Сургута. Ранее URA.RU рассказывало, что элитная пилотажная группа «Русские Витязи» уже во второй раз прилетает в ХМАО. В прошлом году показать мастерство в полной мере помешала погода.