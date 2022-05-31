31 мая 2022

«Русские Витязи» выступят в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция воздушной части Парада Победы. Москва, храм василия блаженного, самолеты, группа, стрижи, покровский собор, воздушный парад, русские витязи
Выступление пилотажной группы запланировано на День города Сургут Фото:

Элитная пилотажная группа «Русские Витязи» планирует выступить на Дне города Сургута. Об этом рассказал глава города Андрей Филатов на своей личной странице в VK.

«В прошлый раз погода внесла свои коррективы и помешала полноценному выступлению. Осталось взаимное желание повторить это событие, но уже в полноценном масштабе. Эту возможность даже предварительно обсудили в день отлета группы из Сургута», — уточнил мэр города.

По словам главы Сургута, кроме выступления, будут организованы встречи юных горожан с пилотами и экскурсии к самолетам. Кроме того, для выступления планируется задействовать пилотажную группу малой авиации «Барсы», которая базируется в Сургуте.

В прошлый раз полноценному выступлению пилотажной группы помещала погода. Однако, власти ХМАО рассказывали о новом приглашении «Русских Витязей» сразу после прошлого выступления.

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Элитная пилотажная группа «Русские Витязи» планирует выступить на Дне города Сургута. Об этом рассказал глава города Андрей Филатов на своей личной странице в VK. «В прошлый раз погода внесла свои коррективы и помешала полноценному выступлению. Осталось взаимное желание повторить это событие, но уже в полноценном масштабе. Эту возможность даже предварительно обсудили в день отлета группы из Сургута», — уточнил мэр города. По словам главы Сургута, кроме выступления, будут организованы встречи юных горожан с пилотами и экскурсии к самолетам. Кроме того, для выступления планируется задействовать пилотажную группу малой авиации «Барсы», которая базируется в Сургуте. В прошлый раз полноценному выступлению пилотажной группы помещала погода. Однако, власти ХМАО рассказывали о новом приглашении «Русских Витязей» сразу после прошлого выступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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