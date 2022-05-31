«Русские Витязи» выступят в Сургуте

Выступление пилотажной группы запланировано на День города Сургут Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Элитная пилотажная группа «Русские Витязи» планирует выступить на Дне города Сургута. Об этом рассказал глава города Андрей Филатов на своей личной странице в VK.

«В прошлый раз погода внесла свои коррективы и помешала полноценному выступлению. Осталось взаимное желание повторить это событие, но уже в полноценном масштабе. Эту возможность даже предварительно обсудили в день отлета группы из Сургута», — уточнил мэр города.

По словам главы Сургута, кроме выступления, будут организованы встречи юных горожан с пилотами и экскурсии к самолетам. Кроме того, для выступления планируется задействовать пилотажную группу малой авиации «Барсы», которая базируется в Сургуте.

В прошлый раз полноценному выступлению пилотажной группы помещала погода. Однако, власти ХМАО рассказывали о новом приглашении «Русских Витязей» сразу после прошлого выступления.