В Кургане пассажирский автобус перевернулся после аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вечером 10 июня в Кургане опрокинулся пассажирский автобус городского маршрута №10. Очевидцы сообщают, что опрокидывание ПАЗа произошло после аварии. Фотография с места инцидента появилась вечером пятницы в городском паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте».

«На к-т „Мир“ перевернулся автобус», — лаконично гласит подпись пользователя, приславшего снимок. Опрокинутый на правый бок автобус находится на улице Гагарина в микрорайоне Восточный.

На фото видно, что ПАЗ городского маршрута №10 побывал в ДТП. Рядом с ним стоят машины пожарной охраны и скорой медицинской помощи. За спецмашинами виден легковой автомобиль с разбитой передней частью. Вероятно, автобус «десятка» разворачивался со своей конечной остановки, когда в него врезался автомобиль. Очевидцы в комментариях к новости сообщают, что в ПАЗ въехал автомобиль AUDI.

Редакция URA.RU сделала запрос в городской отдел ГИБДД о происшествии и пострадавших. На момент написания материала официальная информация не была получена.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пассажиры пожаловались на долгое ожидание автобусов. Официальные лица объяснили сокращение рейсов переходом на летний режим обслуживания пассажиров.

ДТП с перевернувшимся городским автобусом в Кургане на улице Гагарина фото: паблик «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте»