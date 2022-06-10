Местные жители в Тюмени обнаружили скамейки и качели, которые неизвестные перекрасили в желто-голубые цвета. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«У нас Родина поменялась? Скамейки в жовто-блакитном (желто-голубом — прим.ред) цвете», — написал подписчик группы «Типичная Тюмень ЧП» в соцсети «ВКонтакте». Большинство тюменцев нейтрально отнеслись к покраске скамейки в комментариях под постом. «Это всего лишь краска…какую выдают, такой и красят», — написала Ольга С. «И что, красивая яркая скамейка, светлая, что не так-то?» — задалась вопросом Оксана Л.
Кроме того, в паблике «Наш Город | Новости Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте» подписчик поделился фото качелей, которые перекрасили в желто-голубые цвета. «В Тюмени ко Дню независимости России покрасили качели в одном из дворов», — написал анонимный пользователь приложив фотографию качелей.
Во дворе Тюмени обнаружили скамейку в желто-голубом цвете
Фото: группа «Типичная Тюмень ЧП» соцсети «ВКонтакте»
В одном из дворов Тюмени покрасили качели в желто-голубой цвет
Фото: паблик «Наш Город | Новости Тюмени» в соцсети «ВКонтакте»
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Местные жители в Тюмени обнаружили скамейки и качели, которые неизвестные перекрасили в желто-голубые цвета. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «У нас Родина поменялась? Скамейки в жовто-блакитном (желто-голубом — прим.ред) цвете», — написал подписчик группы «Типичная Тюмень ЧП» в соцсети «ВКонтакте». Большинство тюменцев нейтрально отнеслись к покраске скамейки в комментариях под постом. «Это всего лишь краска…какую выдают, такой и красят», — написала Ольга С. «И что, красивая яркая скамейка, светлая, что не так-то?» — задалась вопросом Оксана Л. Кроме того, в паблике «Наш Город | Новости Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте» подписчик поделился фото качелей, которые перекрасили в желто-голубые цвета. «В Тюмени ко Дню независимости России покрасили качели в одном из дворов», — написал анонимный пользователь приложив фотографию качелей.