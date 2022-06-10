10 июня 2022
09 июня 2022

В мэрии Перми объявили, кого не пустят на праздник Дня города

© Служба новостей «URA.RU»
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День города Пермь, карнавал, шествие, танцы, актеры, праздник
Мэрия Перми перечислила запреты к посещению праздника Дня города Фото:

Пермская администрация опубликовала список предупреждений и запретов для посетителей праздничных площадок в День города. Стоп-лист появился на сайте мэрии.

«Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Также на мероприятия не допустят лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Запрещена будет любая политическая агитация. Жителям рекомендуют не брать с собой гироскутеры, самокаты или велосипеды, потому что въезд на них на территорию празднования будет запрещен», — приводят подробности чиновники. Металлодетекторы разместят на городской набережной и эспланаде.

Также сотрудники правопорядка будут останавливать граждан с оружием и наркотиками, алкоголем, напитками в стеклянной таре, с горючими и взрывоопасными предметами и веществами. За порядком, помимо полицейских, будут следить сотрудники охранных предприятий, дружинники и волонтеры.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяков в День города накормят приготовленной на царь-сковороде едой. Угощение приготовят на барбекю-шоу, которое состоится в воскресенье.

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Пермская администрация опубликовала список предупреждений и запретов для посетителей праздничных площадок в День города. Стоп-лист появился на сайте мэрии. «Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Также на мероприятия не допустят лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Запрещена будет любая политическая агитация. Жителям рекомендуют не брать с собой гироскутеры, самокаты или велосипеды, потому что въезд на них на территорию празднования будет запрещен», — приводят подробности чиновники. Металлодетекторы разместят на городской набережной и эспланаде. Также сотрудники правопорядка будут останавливать граждан с оружием и наркотиками, алкоголем, напитками в стеклянной таре, с горючими и взрывоопасными предметами и веществами. За порядком, помимо полицейских, будут следить сотрудники охранных предприятий, дружинники и волонтеры. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков в День города накормят приготовленной на царь-сковороде едой. Угощение приготовят на барбекю-шоу, которое состоится в воскресенье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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