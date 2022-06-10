В мэрии Перми объявили, кого не пустят на праздник Дня города

11 июня 2022 в 07:12 Размер текста - 17 +

Мэрия Перми перечислила запреты к посещению праздника Дня города Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Пермская администрация опубликовала список предупреждений и запретов для посетителей праздничных площадок в День города. Стоп-лист появился на сайте мэрии. «Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Также на мероприятия не допустят лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Запрещена будет любая политическая агитация. Жителям рекомендуют не брать с собой гироскутеры, самокаты или велосипеды, потому что въезд на них на территорию празднования будет запрещен», — приводят подробности чиновники. Металлодетекторы разместят на городской набережной и эспланаде. Также сотрудники правопорядка будут останавливать граждан с оружием и наркотиками, алкоголем, напитками в стеклянной таре, с горючими и взрывоопасными предметами и веществами. За порядком, помимо полицейских, будут следить сотрудники охранных предприятий, дружинники и волонтеры. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков в День города накормят приготовленной на царь-сковороде едой. Угощение приготовят на барбекю-шоу, которое состоится в воскресенье. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермская администрация опубликовала список предупреждений и запретов для посетителей праздничных площадок в День города. Стоп-лист появился на сайте мэрии. «Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Также на мероприятия не допустят лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Запрещена будет любая политическая агитация. Жителям рекомендуют не брать с собой гироскутеры, самокаты или велосипеды, потому что въезд на них на территорию празднования будет запрещен», — приводят подробности чиновники. Металлодетекторы разместят на городской набережной и эспланаде. Также сотрудники правопорядка будут останавливать граждан с оружием и наркотиками, алкоголем, напитками в стеклянной таре, с горючими и взрывоопасными предметами и веществами. За порядком, помимо полицейских, будут следить сотрудники охранных предприятий, дружинники и волонтеры. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков в День города накормят приготовленной на царь-сковороде едой. Угощение приготовят на барбекю-шоу, которое состоится в воскресенье.