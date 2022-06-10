В Перми на стройку зоопарка набирают студентов-практикантов

Студенты-практиканты должны помочь при строительстве нового зоопарка в Перми (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермское отделение «Российских студенческих отрядов» ведет набор студентов, обучающихся по профильным специальностям, для работы на строительстве нового Пермского зоопарка. Об этом редакции URA.RU стало известно из письма, которое рассылают по учебным заведениям региона.

«В настоящее время происходит формирование отрядов для работы в ООО „Энергокомплекс“ на период июль—август 2022 года по специальностям: каменщик, бетонщик, отделочник, сантехник, сварщик. <…> Наименование проекта: Зоопарк в г. Перми», — написано в документе. В письме предлагается сообщить студентам о возможности поработать на стройке или направить обучающихся пройти летнюю практику. Письмо есть в распоряжении редакции.

Предполагается, что на стройке будут работать 95 студентов. Наибольшее количество — по 30 человек — требуется каменщиков и бетонщиков. Также, нужны 20 молодых отделочников, 10 сантехников и 5 сварщиков. Платить работающим студентам собираются по 30 тысяч рублей в месяц. Они получат спецодежду, иногородних разместят во временном жилье.

Ранее URA.RU сообщало, что при строительстве нового зоокомплекса в Индустриальном районе нарушены сроки сдачи и обнаружен значительный ущерб. В руководстве виновного в срыве строительства подрядчика прошли задержания. О полной остановке строительства зоопарка было сообщено в январе 2020 года.