В Екатеринбурге иномарку после ДТП отбросило на пешеходов. Прокуратура начала проверку

11 июня 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

Авария произошла на перекрестке улиц Бахчиванджи и Спутников в Кольцово Фото: Антон Белицкий © URA.RU В поселке Кольцово (под Екатеринбургом) произошла авария с участием двух машин. Одну из них после столкновения отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту инцидента, сообщает официальный telegram-канал ведомства. «Прокуратура Свердловской области взяла на контроль административное расследование органами полиции в связи с ДТП в микрорайоне Кольцово. По предварительной информации, 11 июня около 12 часов на перекрестке улиц Бахчиванджи и Спутников в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобилей Saab и Toyota. В результате ДТП автомобиль Toyota отбросило на пешеходов», — говорится в сообщении прокуратуры. Пострадали два пешехода — 54-летняя и 58-летняя женщины. С различными травмами их доставили в 36-ю больницу, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. После столкновения внедорожник отбросило на пешеходный переход Фото: ГИБДД по Екатеринбургу Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В поселке Кольцово (под Екатеринбургом) произошла авария с участием двух машин. Одну из них после столкновения отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту инцидента, сообщает официальный telegram-канал ведомства. «Прокуратура Свердловской области взяла на контроль административное расследование органами полиции в связи с ДТП в микрорайоне Кольцово. По предварительной информации, 11 июня около 12 часов на перекрестке улиц Бахчиванджи и Спутников в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобилей Saab и Toyota. В результате ДТП автомобиль Toyota отбросило на пешеходов», — говорится в сообщении прокуратуры. Пострадали два пешехода — 54-летняя и 58-летняя женщины. С различными травмами их доставили в 36-ю больницу, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.