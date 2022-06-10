10 июня 2022

В Екатеринбурге иномарку после ДТП отбросило на пешеходов. Прокуратура начала проверку

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Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
Авария произошла на перекрестке улиц Бахчиванджи и Спутников в Кольцово Фото:

В поселке Кольцово (под Екатеринбургом) произошла авария с участием двух машин. Одну из них после столкновения отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту инцидента, сообщает официальный telegram-канал ведомства.

«Прокуратура Свердловской области взяла на контроль административное расследование органами полиции в связи с ДТП в микрорайоне Кольцово. По предварительной информации, 11 июня около 12 часов на перекрестке улиц Бахчиванджи и Спутников в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобилей Saab и Toyota. В результате ДТП автомобиль Toyota отбросило на пешеходов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Пострадали два пешехода — 54-летняя и 58-летняя женщины. С различными травмами их доставили в 36-ю больницу, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.

После столкновения внедорожник отбросило на пешеходный переход
Фото:

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В поселке Кольцово (под Екатеринбургом) произошла авария с участием двух машин. Одну из них после столкновения отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту инцидента, сообщает официальный telegram-канал ведомства. «Прокуратура Свердловской области взяла на контроль административное расследование органами полиции в связи с ДТП в микрорайоне Кольцово. По предварительной информации, 11 июня около 12 часов на перекрестке улиц Бахчиванджи и Спутников в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобилей Saab и Toyota. В результате ДТП автомобиль Toyota отбросило на пешеходов», — говорится в сообщении прокуратуры. Пострадали два пешехода — 54-летняя и 58-летняя женщины. С различными травмами их доставили в 36-ю больницу, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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