Глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что верит в инопланетян

Внеземные цивилизации могут изучать землян под лупой, считает Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин относит себя к сторонникам теории существования внеземной жизни. Космические цивилизации могут оказаться технологически более развитыми, чем жители Земли, заявил глава корпорации в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, российские ученые продолжают вести исследования неопознанных летающих объектов (НЛО).

«Мы знаем теорию большого взрыва, но, может быть, этот большой взрыв произошел только в обозримом для нас космическом пространстве, а дальше мы не видим. Может быть, там есть еще такие миры. Это говорит о том, что может быть бесчисленное количество факторов, которые могут быть благоприятны для появления этой жизни, в том числе и разумной. Я отношу себя к сторонникам именно этого понимания», — сказал Рогозин. «Ученые в Российской академии наук вели и ведут исследования так называемых НЛО», — добавил он.

По мнению Рогозина, земная цивилизация может являться объектом внешнего изучения инопланетян. «Есть ли иная жизнь кроме нашей и есть ли у этой жизни более высокий технологический уровень, который позволяет в лупу рассматривать нашу планету, нашу цивилизацию, не вмешиваясь в ее дальнейшее развитие? Не только мы ведь можем исследовать микробы, и нас могут исследовать подобно микробам», — сказал он.