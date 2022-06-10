10 июня 2022

Под Екатеринбургом автомобилисты встали в пробку. «Дождь стеной»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Москва, машины, пробка, трафик, автомобили, автотранспорт
Пробка образовалась на выезде из Екатеринбурга в сторону Перми Фото:

На выезде из Екатеринбурга на Новомосковском тракте образовалась пробка. Водители попали под сильный дождь, но причина затора другая — сужение полосы из-за ремонтных работ. О ситуации на выезде из города URA.RU сообщил читатель.

«Пробка образовалась на выезде из Екатеринбурга по Новомосковскому тракту. Дождь стеной, машины стоят», — поделился читатель. Как следует из информации на «Яндекс.Картах», на 349-350 км участка трассы Екатеринбург — Пермь идет ремонт дороги, из-за которого одна полоса для движения закрыта.

Ранее URA.RU сообщало, что 14 июня полностью остановят движение на участке трассы М-5 между Челябинском и Екатеринбургом в Каслинском районе. Ограничение продлится 30 минут.

Пробка образовалась на выезде из Екатеринбурга в сторону Перми

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На выезде из Екатеринбурга на Новомосковском тракте образовалась пробка. Водители попали под сильный дождь, но причина затора другая — сужение полосы из-за ремонтных работ. О ситуации на выезде из города URA.RU сообщил читатель. «Пробка образовалась на выезде из Екатеринбурга по Новомосковскому тракту. Дождь стеной, машины стоят», — поделился читатель. Как следует из информации на «Яндекс.Картах», на 349-350 км участка трассы Екатеринбург — Пермь идет ремонт дороги, из-за которого одна полоса для движения закрыта. Ранее URA.RU сообщало, что 14 июня полностью остановят движение на участке трассы М-5 между Челябинском и Екатеринбургом в Каслинском районе. Ограничение продлится 30 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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