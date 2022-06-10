На трассе между Челябинском и Екатеринбургом остановят движение

10 июня 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Участок дороги между Челябинском и Екатеринбургом закроют на полчаса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом в Каслинском районе 14 июня будет полностью остановлено. Ограничение продлится 30 минут, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Временное ограничение в виде полной остановки движения вводится 14 июня на участке 118 км дороги М-5 „Урал“ близ села Клеопино в Каслинском районе Челябинской области. Запрет будет действовать с 10:00 до 10:30», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сейчас на федеральной трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом на участке 79 км — 121 км ведутся работы по капитальному ремонту. На 118 километре нужно перенести стоящие рядом с дорогой опоры линии электропередачи. Из-за ее размеров это возможно только при остановке движения автомобилей. В 2022 году дорожники намерены сделать участок трассы М-5 между столицами Челябинской и Свердловской областей полностью четырехполосным. Начавшиеся два года назад работы планируется завершить досрочно: оставшиеся 9 километров «двухполоски» будут реконструированы в августе вместо ноября. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом в Каслинском районе 14 июня будет полностью остановлено. Ограничение продлится 30 минут, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Временное ограничение в виде полной остановки движения вводится 14 июня на участке 118 км дороги М-5 „Урал“ близ села Клеопино в Каслинском районе Челябинской области. Запрет будет действовать с 10:00 до 10:30», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сейчас на федеральной трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом на участке 79 км — 121 км ведутся работы по капитальному ремонту. На 118 километре нужно перенести стоящие рядом с дорогой опоры линии электропередачи. Из-за ее размеров это возможно только при остановке движения автомобилей. В 2022 году дорожники намерены сделать участок трассы М-5 между столицами Челябинской и Свердловской областей полностью четырехполосным. Начавшиеся два года назад работы планируется завершить досрочно: оставшиеся 9 километров «двухполоски» будут реконструированы в августе вместо ноября.