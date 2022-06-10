Губернатор ХМАО изменила рабочий график ради ПМЭФ

Губернатора Югры Наталью Комарову ждет командировка в Москву и Санкт-Петербург Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова изменила рабочий график ради подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму. На День России был запланирован ее визит в Нижневартовск, но она будет вынуждена улететь в Москву, о чем URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Предполагалось, что губернатор Югры Наталья Комарова 12 июня прилетит в Нижневартовск. Там вся программа празднования была подготовлена с учетом визита главы региона. Однако затем график губернатора был откорректирован. Она вылетает сначала в Москву, где у нее запланирована серия рабочих встреч в преддверие ПМЭФ. Предполагается, что в Санкт-Петербурге Югра подпишет соглашения с Дом.РФ, ВЭБ.РФ, Роснано, Ленфильмом, центром биотической медицины. И какие-то аспекты предполагаемых соглашений требуется обсудить на уровне руководства этих структур с губернатором», — сообщил инсайдер.

В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО подтвердили командировку губернатора Югры. «Губернатор будет находиться в рабочей поездке. Основной график связан с повесткой Петербургского экономического форума», — прокомментировали в депсвязей.

Ранее URA.RU сообщало, что на Петербургский международный экономический форум собрался лететь и губернатор Тюменской области Александр Моор. Вместе с ним в состав делегации войдет и ряд членов областного правительства.