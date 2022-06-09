Губернатор Моор планирует командировку в Санкт-Петербург. И не потратит денег из бюджета

10 июня 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Александр Моор возглавит тюменскую делегацию на ПМЭФ-2022 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор планирует возглавить делегацию региона во время поездки на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области. Мероприятие пройдет с 15 по 18 июня. «По данным на сегодняшний день, губернатор планирует принять участие в ПМЭФ. Правительству Тюменской области предоставляется квота для посещения мероприятий форума на безвозмездной основе. Состав делегации правительства Тюменской области во главе с губернатором региона будет сформирован в рамках этой квоты», — ответили в инфоцентре на запрос агентства, подчеркнув, что на поездку не будет потрачено денег из бюджета региона. В 2021 году Моор также возглавлял делегацию Тюменской области на ПМЭФ. По ее итогам было подписано соглашение с компанией «Фармасинтез-Тюмень» о реализации крупного инвестиционного проекта на 4 млрд рублей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Губернатор Тюменской области Александр Моор планирует возглавить делегацию региона во время поездки на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области. Мероприятие пройдет с 15 по 18 июня. «По данным на сегодняшний день, губернатор планирует принять участие в ПМЭФ. Правительству Тюменской области предоставляется квота для посещения мероприятий форума на безвозмездной основе. Состав делегации правительства Тюменской области во главе с губернатором региона будет сформирован в рамках этой квоты», — ответили в инфоцентре на запрос агентства, подчеркнув, что на поездку не будет потрачено денег из бюджета региона. В 2021 году Моор также возглавлял делегацию Тюменской области на ПМЭФ. По ее итогам было подписано соглашение с компанией «Фармасинтез-Тюмень» о реализации крупного инвестиционного проекта на 4 млрд рублей.