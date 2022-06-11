На Западе признали, что просят Украину отдать РФ часть территории

Иван Бейкер заявил, что его беспокоит обсуждение раздела Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти некоторых западных стран просят Украину уступить России и отдать ей часть своих территорий. Об этом рассказал депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер в эфире телеканала «Украина 24».

«Запад призывает киевские власти уступить часть территорий Украины. Французский президент Эммануэль Макрон недавно сказал, что нужно успокоить Россию», — пишут argumenti.ru со ссылкой на слова Бейкера. Он отметил, что его беспокоят подобные разговоры. Некоторые западные страны устали от Украины, заявил депутат.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Российская армия контролирует Херсонскую область и большую часть Запорожья, освобождены значительные территории ЛНР и ДНР. Власти Херсонской области и Донбасса допускают вхождение в состав РФ. Референдум в Запорожье планируют провести до конца 2022 года.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!