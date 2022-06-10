Курганский водитель автобуса признал вину после ДТП с пассажирами

Столкновение автомобиля Audi и автобуса ПАЗ произошло вечером 10 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель автобуса с пассажирами в Кургане, допустивший ДТП вечером 10 июня, в результате чего транспортное средство перевернулось, признал свою вину. Региональный союз транспортников получил информацию от перевозчика в связи аварией на городском маршруте.

«Водитель рейсового автобуса работал первый день после выходных, прошел медицинский осмотр в 14:30, смена началась в 14:41. Поэтому причина аварии не в переутомлении. Водитель признал свою вину в ДТП, с его слов он не заметил легковой автомобиль», — написано на стене курганского союза транспортных организаций в соцсети «ВКонтакте».

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир-ребенок 5 лет. Они осмотрены медиками, госпитализация не потребовалась, рассказали URA.RU в УМВД России по Курганской области. «К водителю-виновнику в ближайшее время будут приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении.

Кроме того, начальник службы БДД предприятия-перевозчика взял данное происшествие на контроль, в ближайшее время совместно с ГИБДД будет проведен рейд по водителям-нарушителям. Кто чаще всего нарушают правила дорожного движения будут вызваны на комиссию для разбирательства.