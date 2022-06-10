Комарова раздала жителям ХМАО награды от Путина

Церемония прошла в Ханты-Мансийске накануне Дня России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила государственные награды Российской Федерации, почетные грамоты и благодарности президента РФ Владимира Путина, в числе награжденных — мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Видео с церемонии вручения наград размещено на странице Комаровой в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы чествуем наших земляков, отмеченных государственными наградами за выдающиеся достижения. Это врачи, учителя, работники и руководители организаций, деятели культуры, спорта, участники общественных движений. Ваша трудовая биография вдохновляет», — сказала Комарова, выступая перед участниками и гостями церемонии.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены глава администрации Ханты-Мансийска Максим Ряшин, житель Нягани Адхам Алимжанов и Виктор Даровин из Березовского района. За большой вклад в развитие топливно-энергетической отрасли «Орден Дружбы» получил житель Когалыма Сергей Осипов. Грамоты, благодарности, почетные звания от Путина и Комаровой получили также преподаватели, медицинские и спортивные работники, деятели культуры.

Ранее URA.RU рассказало, что двое жителей ХМАО получили государственные награды РФ. Татьяна Астафьева получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Артем Ерин получил медаль «За спасение погибавших».