В Екатеринбурге спасли ребенка, стоявшего на подоконнике. Видео

11 июня 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

В одной из квартир на улице Альпинистов родители оставили без присмотра маленьких детей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге родители оставили в квартире без присмотра двух детей — годовалую девочку и четырехлетнего мальчика. Малыши забрались на подоконник и могли выпасть с третьего этажа. Местные жители вызвали полицию, первыми на место прибыли сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства по уральскому округу. «Поступила информация о том, что в доме на улице Альпинистов ребенок находится на подоконнике открытого окна и в любой момент может выпасть наружу. Росгвардейцы первыми из экстренных служб прибыли по указанному адресу и увидели как на подоконнике третьего этажа близко к карнизу стоит малыш. Внизу столпились жильцы дома», — рассказывают в ведомстве. Росгвардейцы сообщили о ситуации в Службу спасения, вскоре на место прибыли спасатели. Они приставили к открытому окну лестницу и попали в квартиру. Кроме детей — мальчика четырех лет и годовалой девочки — там никого не было. Мать детей вызвали в полицию для дачи объяснений. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге родители оставили в квартире без присмотра двух детей — годовалую девочку и четырехлетнего мальчика. Малыши забрались на подоконник и могли выпасть с третьего этажа. Местные жители вызвали полицию, первыми на место прибыли сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства по уральскому округу. «Поступила информация о том, что в доме на улице Альпинистов ребенок находится на подоконнике открытого окна и в любой момент может выпасть наружу. Росгвардейцы первыми из экстренных служб прибыли по указанному адресу и увидели как на подоконнике третьего этажа близко к карнизу стоит малыш. Внизу столпились жильцы дома», — рассказывают в ведомстве. Росгвардейцы сообщили о ситуации в Службу спасения, вскоре на место прибыли спасатели. Они приставили к открытому окну лестницу и попали в квартиру. Кроме детей — мальчика четырех лет и годовалой девочки — там никого не было. Мать детей вызвали в полицию для дачи объяснений.