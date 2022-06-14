Предприимчивый житель ЯНАО продает дорожные знаки. Фото

15 июня 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Цена каждого знака полторы тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель города Салехард начал продавать дорожные знаки. За один такой он просит полторы тысячи рублей, объявление опубликовано на площадке Авито. «Продаются дорожные знаки, цена указана за одну штуку», — говорится в описании к объявлению. По фото, которые ямалец прикрепил к объявлению видно, что знаков в запасе у него есть довольно много. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продают особняк за 100 млн рублей. Участок на берегу озера, с беседкой, гаражом и комнатами для персонала продают на Авито. Авито

Житель города Салехард начал продавать дорожные знаки. За один такой он просит полторы тысячи рублей, объявление опубликовано на площадке Авито. «Продаются дорожные знаки, цена указана за одну штуку», — говорится в описании к объявлению. По фото, которые ямалец прикрепил к объявлению видно, что знаков в запасе у него есть довольно много. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продают особняк за 100 млн рублей. Участок на берегу озера, с беседкой, гаражом и комнатами для персонала продают на Авито.