14 июня 2022
13 июня 2022

Предприимчивый житель ЯНАО продает дорожные знаки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Золотая дорога. Деревня Дианово и Новодостовалово. Курган, дорожный знак, деревня, уступи дорогу, село
Цена каждого знака полторы тысячи рублей Фото:

Житель города Салехард начал продавать дорожные знаки. За один такой он просит полторы тысячи рублей, объявление опубликовано на площадке Авито.

«Продаются дорожные знаки, цена указана за одну штуку», — говорится в описании к объявлению. По фото, которые ямалец прикрепил к объявлению видно, что знаков в запасе у него есть довольно много.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продают особняк за 100 млн рублей. Участок на берегу озера, с беседкой, гаражом и комнатами для персонала продают на Авито.

Житель города Салехард начал продавать дорожные знаки. За один такой он просит полторы тысячи рублей, объявление опубликовано на площадке Авито. «Продаются дорожные знаки, цена указана за одну штуку», — говорится в описании к объявлению. По фото, которые ямалец прикрепил к объявлению видно, что знаков в запасе у него есть довольно много. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продают особняк за 100 млн рублей. Участок на берегу озера, с беседкой, гаражом и комнатами для персонала продают на Авито.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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