10 июня 2022

В Свердловской области работника завода придавило прессом

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла на заводе в Каменске-Уральском Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на металлургическом заводе один из сотрудников попал под пресс. Мужчина получил множественные травмы и спустя 14 часов скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда и отдыха», сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Обстоятельства случившегося устанавливаются следователем СК России в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 143 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали в ведомстве.

Происшествие случилось 10 июня. 45-летний прессовщик попал под пресс и получил множественные травмы. Через 14 часов мужчина скончался в больнице. По информации «КП — Екатеринбург», трагедия произошла в одном из цехов Каменка-Уральского металлургического завода. URA.RU направило запрос руководству предприятия с просьбой рассказать про обстоятельства случившегося.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) на металлургическом заводе один из сотрудников попал под пресс. Мужчина получил множественные травмы и спустя 14 часов скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда и отдыха», сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Обстоятельства случившегося устанавливаются следователем СК России в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 143 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали в ведомстве. Происшествие случилось 10 июня. 45-летний прессовщик попал под пресс и получил множественные травмы. Через 14 часов мужчина скончался в больнице. По информации «КП — Екатеринбург», трагедия произошла в одном из цехов Каменка-Уральского металлургического завода. URA.RU направило запрос руководству предприятия с просьбой рассказать про обстоятельства случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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