В Свердловской области работника завода придавило прессом

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на металлургическом заводе один из сотрудников попал под пресс. Мужчина получил множественные травмы и спустя 14 часов скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда и отдыха», сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
«Обстоятельства случившегося устанавливаются следователем СК России в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 143 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали в ведомстве.
Происшествие случилось 10 июня. 45-летний прессовщик попал под пресс и получил множественные травмы. Через 14 часов мужчина скончался в больнице. По информации «КП — Екатеринбург», трагедия произошла в одном из цехов Каменка-Уральского металлургического завода. URA.RU направило запрос руководству предприятия с просьбой рассказать про обстоятельства случившегося.
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