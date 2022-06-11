Новый премьер ДНР начал работу со знаменитой фразы Путина

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Алексей Текслер на открытии выездной стажировки по программе «Федеральная практика». Челябинск, хоценко виталий
Виталий Хоценко рассказал о планах на новой должности Фото:

Новый премьер-министр Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко сообщил о планах работы на своем посту. Он процитировал президента РФ Владимира Путина и сказал, что «времени на раскачку нет».

«Времени на раскачку нет, начинаем работать сегодня. Прежде всего, это восстановление жилого фонда, социальных учреждений зданий, подготовка к зиме, запуск предприятий, восстановление экономики. Также синхронизация законодательства с РФ», — заявил Хоценко в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что хочет, чтобы регион был похож на Россию.

Хоценко 8 июня назначили на пост исполняющего обязанности премьер-министра ДНР, сообщает «Царьград». Ранее он работал главой департамента Минпромторга РФ, был выпускником «школы губернаторов» и финалистом всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля для освобождения Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин.

Путин впервые заявил, что времени на раскачку мало в 2000 году. За свое время на посту президента он повторил эту фразу около 14 раз.

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Новый премьер-министр Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко сообщил о планах работы на своем посту. Он процитировал президента РФ Владимира Путина и сказал, что «времени на раскачку нет». «Времени на раскачку нет, начинаем работать сегодня. Прежде всего, это восстановление жилого фонда, социальных учреждений зданий, подготовка к зиме, запуск предприятий, восстановление экономики. Также синхронизация законодательства с РФ», — заявил Хоценко в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что хочет, чтобы регион был похож на Россию. Хоценко 8 июня назначили на пост исполняющего обязанности премьер-министра ДНР, сообщает «Царьград». Ранее он работал главой департамента Минпромторга РФ, был выпускником «школы губернаторов» и финалистом всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля для освобождения Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. Путин впервые заявил, что времени на раскачку мало в 2000 году. За свое время на посту президента он повторил эту фразу около 14 раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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