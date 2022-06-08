Правительство ДНР возглавит экс-чиновник кабмина России

Исполняющим обязанности председателя правительства ДНР назначен бывший глава департамента Минпромторга России Виталий Хоценко. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Народного совета республики.
«Депутаты приняли постановление «О даче согласия главе Донецкой Народной Республики на назначение председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича», — говорится в сообщении. Ранее Хоценко занимал пост главы департамента Минпромторга России.
Свою карьеру Хоценко начинал на Ямале: с марта 2010 года он занимал различные должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2013 году был назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Позже, в сентябре 2019 года, занял должность директора департамента промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ.
Хоценко является выпускником программы подготовки управленческого резерва госслужбы, так называемой «школы губернаторов». Эта программа была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ), в ее создании были задействованы программы Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
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Исполняющим обязанности председателя правительства ДНР назначен бывший глава департамента Минпромторга России Виталий Хоценко. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Народного совета республики. «Депутаты приняли постановление «О даче согласия главе Донецкой Народной Республики на назначение председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича», — говорится в сообщении. Ранее Хоценко занимал пост главы департамента Минпромторга России. Свою карьеру Хоценко начинал на Ямале: с марта 2010 года он занимал различные должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2013 году был назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Позже, в сентябре 2019 года, занял должность директора департамента промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ. Хоценко является выпускником программы подготовки управленческого резерва госслужбы, так называемой «школы губернаторов». Эта программа была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ), в ее создании были задействованы программы Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин издал указ об отставке правительства и его председателя. Указ вступил в силу со дня его подписания.