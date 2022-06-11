Мнения жителей разделились: одни пожалели медвежонка, другие напомнили, что это опасный зверьФото: pixabay.com
Жители Ханты-Мансийска обсудили в соцсети «ВКонтакте» появление на дороге медвежонка. Под постом и видео в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» написано более 40 комментариев.
«Дорогу мне перебежал перепуганный косолапый. В 112 позвонила, но была не первой, утром он гонял около очистных сооружений», — пишет анонимный автор поста.
«Какой малыш. Наверное, маму потерял», — предположила в комментариях Анна Сучкова. «Там всегда медведь ходил: Аэропортовские дачи, Стрижкино, Учхоз», — поделилась Надежда Артизанова. «Жалко мишку. Напугали беднягу», — добавила Алла Зайцева. Мнения пользователей разделились. Часть жителей напомнила, что это зверь, который опасен для человека.
Ранее URA.RU сообщало, что в районе поселка СУ-967 (его также называют «Сусики») в Ханты-Мансийске жители заметили на дороге медведя. Пост и видео опубликовали в соцсетях.
Жители Ханты-Мансийска обсудили в соцсети «ВКонтакте» появление на дороге медвежонка. Под постом и видео в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» написано более 40 комментариев. «Дорогу мне перебежал перепуганный косолапый. В 112 позвонила, но была не первой, утром он гонял около очистных сооружений», — пишет анонимный автор поста. «Какой малыш. Наверное, маму потерял», — предположила в комментариях Анна Сучкова. «Там всегда медведь ходил: Аэропортовские дачи, Стрижкино, Учхоз», — поделилась Надежда Артизанова. «Жалко мишку. Напугали беднягу», — добавила Алла Зайцева. Мнения пользователей разделились. Часть жителей напомнила, что это зверь, который опасен для человека. Ранее URA.RU сообщало, что в районе поселка СУ-967 (его также называют «Сусики») в Ханты-Мансийске жители заметили на дороге медведя. Пост и видео опубликовали в соцсетях.