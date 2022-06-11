11 июня 2022
10 июня 2022

Жители Ханты-Мансийска обсудили бегающего по трассе медвежонка. «Напугали беднягу». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Мнения жителей разделились: одни пожалели медвежонка, другие напомнили, что это опасный зверь Фото:

Жители Ханты-Мансийска обсудили в соцсети «ВКонтакте» появление на дороге медвежонка. Под постом и видео в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» написано более 40 комментариев.

«Дорогу мне перебежал перепуганный косолапый. В 112 позвонила, но была не первой, утром он гонял около очистных сооружений», — пишет анонимный автор поста.

«Какой малыш. Наверное, маму потерял», — предположила в комментариях Анна Сучкова. «Там всегда медведь ходил: Аэропортовские дачи, Стрижкино, Учхоз», — поделилась Надежда Артизанова. «Жалко мишку. Напугали беднягу», — добавила Алла Зайцева. Мнения пользователей разделились. Часть жителей напомнила, что это зверь, который опасен для человека.

Ранее URA.RU сообщало, что в районе поселка СУ-967 (его также называют «Сусики») в Ханты-Мансийске жители заметили на дороге медведя. Пост и видео опубликовали в соцсетях.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Жители Ханты-Мансийска обсудили в соцсети «ВКонтакте» появление на дороге медвежонка. Под постом и видео в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» написано более 40 комментариев. «Дорогу мне перебежал перепуганный косолапый. В 112 позвонила, но была не первой, утром он гонял около очистных сооружений», — пишет анонимный автор поста. «Какой малыш. Наверное, маму потерял», — предположила в комментариях Анна Сучкова. «Там всегда медведь ходил: Аэропортовские дачи, Стрижкино, Учхоз», — поделилась Надежда Артизанова. «Жалко мишку. Напугали беднягу», — добавила Алла Зайцева. Мнения пользователей разделились. Часть жителей напомнила, что это зверь, который опасен для человека. Ранее URA.RU сообщало, что в районе поселка СУ-967 (его также называют «Сусики») в Ханты-Мансийске жители заметили на дороге медведя. Пост и видео опубликовали в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...