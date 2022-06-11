11 июня 2022

В минобороны США назвали сроки освобождения ЛНР от ВСУ

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Российские войска займут неосвобожденные территории ЛНР в течение нескольких недель, заявили в Минобороны США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия возьмет под полный контроль территорию Луганской народной республики в течении нескольких недель. Об этом заявил представитель министерства обороны США. По его словам, ВС РФ могут занять Северодонецк и Лисичанск в ЛНР уже в течение недели.

«Украинские города Северодонецк и Лисичанск подвергаются все большему давлению и могут быть заняты российскими войсками в течение недели», — пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника. Этот шаг будет обозначать победу российских войск и создание новой линии фронта, объяснил источник.

В издании также отметили, что, согласно данным британской разведки, российская армия превосходит украинскую по огневой мощи артиллерии. «Прогресс России в целом остается поступательным», — добавил представитель Минобороны США.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР. В ходе операции российским войскам уже удалось установить контроль над Херсонской и частью Запорожской областей. Глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщал, что армия ВС РФ взяла под контроль жилую зону Северодонецка.

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Российская армия возьмет под полный контроль территорию Луганской народной республики в течении нескольких недель. Об этом заявил представитель министерства обороны США. По его словам, ВС РФ могут занять Северодонецк и Лисичанск в ЛНР уже в течение недели. «Украинские города Северодонецк и Лисичанск подвергаются все большему давлению и могут быть заняты российскими войсками в течение недели», — пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника. Этот шаг будет обозначать победу российских войск и создание новой линии фронта, объяснил источник. В издании также отметили, что, согласно данным британской разведки, российская армия превосходит украинскую по огневой мощи артиллерии. «Прогресс России в целом остается поступательным», — добавил представитель Минобороны США. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР. В ходе операции российским войскам уже удалось установить контроль над Херсонской и частью Запорожской областей. Глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщал, что армия ВС РФ взяла под контроль жилую зону Северодонецка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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