Кадыров вновь подтвердил контроль ВС РФ над Северодонецком

06 июня 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Кадыров показал кадры, подтверждающие контроль РФ над жилой зоной Северодонецка Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жилую зону Северодонецка В ЛНР взяли под контроль российские военные. Кадры подтверждения этой информации опубликовал в соцсети глава Чечни Рамзан Кадыров. «Теперь даже слепому ясно, что нациков в городе нет, и все их псевдогероические заявления не стоят выеденного яйца. Сбежали они из города, друзья, ушли в промышленную зону […]. Я не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка. […]. Но нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ», — отметил чеченский лидер в Telegram-канале. На видео, опубликованном Кадыровым в соцсети, показаны кадры центральной улицы города. Видно, как помощник Кадырова Апты Алаудинов передвигается по городу на автомобиле с номерами «Ахмат» и указанием 95 региона. Его маршрут проходит по центральной улице Северодонецка, мимо здания городского СБУ. На кадрах можно заметить, как соратник Кадырова общается с продавцами магазина. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 25 мая силы ЛНР взяли в кольцо Северодонецк. 27 мая армия республики вошла в него и заблокировала ВСУ все выходы. Северодонецк, Лисичанск и Рубежное — последние территории в Луганской народной республике, где присутствуют украинские военные. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что территорию республики освободят от нацбатов в ближайшее время. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Жилую зону Северодонецка В ЛНР взяли под контроль российские военные. Кадры подтверждения этой информации опубликовал в соцсети глава Чечни Рамзан Кадыров. «Теперь даже слепому ясно, что нациков в городе нет, и все их псевдогероические заявления не стоят выеденного яйца. Сбежали они из города, друзья, ушли в промышленную зону […]. Я не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка. […]. Но нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ», — отметил чеченский лидер в Telegram-канале. На видео, опубликованном Кадыровым в соцсети, показаны кадры центральной улицы города. Видно, как помощник Кадырова Апты Алаудинов передвигается по городу на автомобиле с номерами «Ахмат» и указанием 95 региона. Его маршрут проходит по центральной улице Северодонецка, мимо здания городского СБУ. На кадрах можно заметить, как соратник Кадырова общается с продавцами магазина. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 25 мая силы ЛНР взяли в кольцо Северодонецк. 27 мая армия республики вошла в него и заблокировала ВСУ все выходы. Северодонецк, Лисичанск и Рубежное — последние территории в Луганской народной республике, где присутствуют украинские военные. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что территорию республики освободят от нацбатов в ближайшее время.