11 июня 2022
10 июня 2022

Текслер назвал топовую тему для Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия ХХХ (I) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер открыл полуфинал конкурса по туризму и гостиничному бизнесу (фото из архива) Фото:

Важной топовой темой для Челябинской области является туризм. Об этом заявил 12 июня губернатор Алексей Текслер на церемонии открытия полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства».

«Для нас туризм — важная, топовая тема. К нам со всей страны приехали менеджеры, специалисты из туристической сферы, рестораторы, отельеры. Надеюсь, возникнет контакт, который даст определенный толчок развитию в том числе туристической сферы Челябинской области», — отметил Текслер.

Конкурс является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проходит третий сезон подряд. Конкурсантов ждут три насыщенных дня. В полуфинале направления «Менеджеры индустрии гостеприимства» примут участие 142 участника из 45 регионов России, показавших лучшие результаты по итогам двух блоков дистанционного этапа. Девять из них представляют Челябинскую область.

Текслер поздравил всех участников
Конкурсантов ждут три насыщенных дня

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Важной топовой темой для Челябинской области является туризм. Об этом заявил 12 июня губернатор Алексей Текслер на церемонии открытия полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства». «Для нас туризм — важная, топовая тема. К нам со всей страны приехали менеджеры, специалисты из туристической сферы, рестораторы, отельеры. Надеюсь, возникнет контакт, который даст определенный толчок развитию в том числе туристической сферы Челябинской области», — отметил Текслер. Конкурс является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проходит третий сезон подряд. Конкурсантов ждут три насыщенных дня. В полуфинале направления «Менеджеры индустрии гостеприимства» примут участие 142 участника из 45 регионов России, показавших лучшие результаты по итогам двух блоков дистанционного этапа. Девять из них представляют Челябинскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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