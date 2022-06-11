Алексей Текслер открыл полуфинал конкурса по туризму и гостиничному бизнесу (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Важной топовой темой для Челябинской области является туризм. Об этом заявил 12 июня губернатор Алексей Текслер на церемонии открытия полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства».

«Для нас туризм — важная, топовая тема. К нам со всей страны приехали менеджеры, специалисты из туристической сферы, рестораторы, отельеры. Надеюсь, возникнет контакт, который даст определенный толчок развитию в том числе туристической сферы Челябинской области», — отметил Текслер.

Конкурс является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проходит третий сезон подряд. Конкурсантов ждут три насыщенных дня. В полуфинале направления «Менеджеры индустрии гостеприимства» примут участие 142 участника из 45 регионов России, показавших лучшие результаты по итогам двух блоков дистанционного этапа. Девять из них представляют Челябинскую область.

Текслер поздравил всех участников пресс-служба правительства Челябинской области

Конкурсантов ждут три насыщенных дня пресс-служба правительства Челябинской области