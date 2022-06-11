Спикер курганской думы рассказал о проблемах с банями

Спикер Курганской Гордумы заявил о некачественных услугах городских бань Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров рассказал об убыточности и плохом качестве услуг городских общественных бань при существующем тарифе. О текущей ситуации в городском банном комплексе спикер упомянул во время интервью одной из местных телекомпаний.

«При нынешнем тарифе нет возможности модернизации объектов, и услуги, они не того качества, что мы могли бы предоставить для наших горожан», — заявил политик журналисту «Области 45». Муниципальные бани остаются убыточными для городского бюджета, добавил он. Прозоров отметил, что городские власти и депутаты делают все возможное, чтобы не допустить ухудшения ситуации и не поднимать тарифы.

В настоящее время в городе работают три общественных бани. По слова Прозорова, все они в мае стали объектами депутатской проверки. Также депутаты раз в квартал обсуждают проблему муниципальных бань, но не могут найти решения вопроса и пытаются сохранить ситуацию на текущем уровне.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском микрорайоне не открывают общественную баню. Городские власти сообщали о долгах предприятия, из-за которых была закрыта баня.