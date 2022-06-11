Волонтеры из ХМАО устроили праздник для жителей Мариуполя

Добровольцы устроили автопробег и привезли гуманитарную помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Добровольцы гумкорпуса ХМАО провели День России в Мариуполе, устроив праздник для жителей города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Югры.

«Наши волонтеры устроили автопробег, проехав по центральной улице под гимн государства с флагами России и ХМАО. А на площади прошло торжественное мероприятие в честь праздника», — уточнили в пресс-службе властей ХМАО.

Кроме того, волонтеры раздали гуманитарную помощь и подарки. Особое внимание уделили старшему поколению — им привезли лекарства и продукты питания.

Ранее волонтеры отправили 36 тонн гуманитарного груза для детей Донбасса. Юные жители юго-востока Украины получили игрушки и сладкие гостинцы к Дню защиты детей (отмечается в РФ 1 июня).