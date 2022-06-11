11 июня 2022
10 июня 2022

Волонтеры из ХМАО устроили праздник для жителей Мариуполя

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, война, буква z, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция, зет
Добровольцы устроили автопробег и привезли гуманитарную помощь Фото:

Добровольцы гумкорпуса ХМАО провели День России в Мариуполе, устроив праздник для жителей города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Югры.

«Наши волонтеры устроили автопробег, проехав по центральной улице под гимн государства с флагами России и ХМАО. А на площади прошло торжественное мероприятие в честь праздника», — уточнили в пресс-службе властей ХМАО.

Кроме того, волонтеры раздали гуманитарную помощь и подарки. Особое внимание уделили старшему поколению — им привезли лекарства и продукты питания.

Ранее волонтеры отправили 36 тонн гуманитарного груза для детей Донбасса. Юные жители юго-востока Украины получили игрушки и сладкие гостинцы к Дню защиты детей (отмечается в РФ 1 июня).

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Добровольцы гумкорпуса ХМАО провели День России в Мариуполе, устроив праздник для жителей города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Югры. «Наши волонтеры устроили автопробег, проехав по центральной улице под гимн государства с флагами России и ХМАО. А на площади прошло торжественное мероприятие в честь праздника», — уточнили в пресс-службе властей ХМАО. Кроме того, волонтеры раздали гуманитарную помощь и подарки. Особое внимание уделили старшему поколению — им привезли лекарства и продукты питания. Ранее волонтеры отправили 36 тонн гуманитарного груза для детей Донбасса. Юные жители юго-востока Украины получили игрушки и сладкие гостинцы к Дню защиты детей (отмечается в РФ 1 июня).
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© Служба новостей «URA.RU»
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