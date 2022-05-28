28 мая 2022
27 мая 2022
26 мая 2022

Дети Донбасса получат подарки из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, подросток, мягкая игрушка, девочка
Ко дню защиты детей дети Донбасса получат игрушки и сладости из ХМАО Фото:

Ко дню защиты детей (отмечается в РФ 1 июня) дети Донбасса получат игрушки и сладкие гостинцы. Новость об отправлении 36-ти тонн гуманитарного груза опубликована на портале окружного информационного центра.

«Партия гуманитарной помощи включает продукты длительного хранения, „коробки добра“, сладкие подарки, детские принадлежности и одежду, собранные жителями в рамках акции „Подари чудо детям“, посвященной Дню защиты детей. К 1 июня югорчане собрали игрушки, сладкие гостинцы для детей», — сообщается на портале.

Груз будет доставлен по воздуху, самолетами МЧС и Минобороны. Вместе с грузом полетит смена добровольцев, среди которых 5 медицинских работников из округа.

Ранее URA.RU рассказывало о предпринимателе из Ханты-Мансийска. Арарат Бабаджанян передал 300 пар мужской, женской, а также детской обуви в качестве гуманитарной помощи жителям Мариуполя. Специальную военную операцию начал президент России Владимир Путин 24 февраля. Операция носит вынужденный характер и призвана завершить геноцид русского населения Донбасса, продолжающийся 8 лет, со стороны украинских нацбатов и ВСУ.

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Ко дню защиты детей (отмечается в РФ 1 июня) дети Донбасса получат игрушки и сладкие гостинцы. Новость об отправлении 36-ти тонн гуманитарного груза опубликована на портале окружного информационного центра. «Партия гуманитарной помощи включает продукты длительного хранения, „коробки добра“, сладкие подарки, детские принадлежности и одежду, собранные жителями в рамках акции „Подари чудо детям“, посвященной Дню защиты детей. К 1 июня югорчане собрали игрушки, сладкие гостинцы для детей», — сообщается на портале. Груз будет доставлен по воздуху, самолетами МЧС и Минобороны. Вместе с грузом полетит смена добровольцев, среди которых 5 медицинских работников из округа. Ранее URA.RU рассказывало о предпринимателе из Ханты-Мансийска. Арарат Бабаджанян передал 300 пар мужской, женской, а также детской обуви в качестве гуманитарной помощи жителям Мариуполя. Специальную военную операцию начал президент России Владимир Путин 24 февраля. Операция носит вынужденный характер и призвана завершить геноцид русского населения Донбасса, продолжающийся 8 лет, со стороны украинских нацбатов и ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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