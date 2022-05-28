Дети Донбасса получат подарки из ХМАО

Ко дню защиты детей (отмечается в РФ 1 июня) дети Донбасса получат игрушки и сладкие гостинцы. Новость об отправлении 36-ти тонн гуманитарного груза опубликована на портале окружного информационного центра.
«Партия гуманитарной помощи включает продукты длительного хранения, „коробки добра“, сладкие подарки, детские принадлежности и одежду, собранные жителями в рамках акции „Подари чудо детям“, посвященной Дню защиты детей. К 1 июня югорчане собрали игрушки, сладкие гостинцы для детей», — сообщается на портале.
Груз будет доставлен по воздуху, самолетами МЧС и Минобороны. Вместе с грузом полетит смена добровольцев, среди которых 5 медицинских работников из округа.
Ранее URA.RU рассказывало о предпринимателе из Ханты-Мансийска. Арарат Бабаджанян передал 300 пар мужской, женской, а также детской обуви в качестве гуманитарной помощи жителям Мариуполя. Специальную военную операцию начал президент России Владимир Путин 24 февраля. Операция носит вынужденный характер и призвана завершить геноцид русского населения Донбасса, продолжающийся 8 лет, со стороны украинских нацбатов и ВСУ.
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Ко дню защиты детей (отмечается в РФ 1 июня) дети Донбасса получат игрушки и сладкие гостинцы. Новость об отправлении 36-ти тонн гуманитарного груза опубликована на портале окружного информационного центра. «Партия гуманитарной помощи включает продукты длительного хранения, „коробки добра“, сладкие подарки, детские принадлежности и одежду, собранные жителями в рамках акции „Подари чудо детям“, посвященной Дню защиты детей. К 1 июня югорчане собрали игрушки, сладкие гостинцы для детей», — сообщается на портале. Груз будет доставлен по воздуху, самолетами МЧС и Минобороны. Вместе с грузом полетит смена добровольцев, среди которых 5 медицинских работников из округа. Ранее URA.RU рассказывало о предпринимателе из Ханты-Мансийска. Арарат Бабаджанян передал 300 пар мужской, женской, а также детской обуви в качестве гуманитарной помощи жителям Мариуполя. Специальную военную операцию начал президент России Владимир Путин 24 февраля. Операция носит вынужденный характер и призвана завершить геноцид русского населения Донбасса, продолжающийся 8 лет, со стороны украинских нацбатов и ВСУ.