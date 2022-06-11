Курганский губернатор поздравил земляков с праздников и появился в русской рубахе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков 12 июня поздравил жителей города и области сразу с тремя значительными поводами. После чего главу региона на праздничной площадке можно было увидеть в необычном одеянии. О поздравлении губернатора сообщили в правительстве Курганской области.

«Сегодня совпадают три больших праздника: наш фестиваль, который мы проводим уже третий год, великий праздник Святой Троицы, и, конечно же, День рождения нашей великой России. <…> За Россию! С праздником! За вас!», — поздравил курганцев Шумков. Выступление главы региона состоялось на фестивале «Русское поле» возле Курганской областной филармонии.

В своей поздравительной речи глава региона напомнил жителям об изменениях, которые произошли в Кургане и области с 2019 по 2022 год (период работы Шумкова на посту губернатора). Он уверил земляков, что эти изменения «добрые и необратимые», а также пообещал, что уже не будет «ни разрухи, ни безнадеги».

Также во время фестиваля горожане могли увидеть губернатора в непривычном виде. Шумков на одной из экспозиций появился перед объективами фотокамер в русской рубахе.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в русской рубахе на фестивале «Русское поле» в Кургане фото: правительство Курганской области