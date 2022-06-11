11 июня 2022
10 июня 2022

Текслер открыл новый стадион под Челябинском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленый марафон на легкоатлетическом стадионе имени Елесиной. Челябинске, спортсмен, бегуны, стадион
Теперь спортивная инфраструктура Сосновского района позволяет проводить крупные соревнования Фото:

В селе Долгодеревенском Сосновского района Челябинской области 12 июня был открыт новый стадион «Олимп». Об этом рассказал губернатор региона Алексей Текслер.

«Хороший получился объект. Несколько футбольных полей, беговые дорожки, хоккейный корт, площадки для волейбола и баскетбола. Рядом построим крытый физкультурно-оздоровительный комплекс», — заявил на открытии Текслер.

О необходимости спортивного объекта местные жители сообщили Текслеру в рамках его первой поездки по региону. Тогда губернатор пообещал, что стадион будет построен.

Строительство началось по поручению главы региона и велось в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». Летом 2023 года здесь готовятся принять областные сельские спортивные игры «Золотой колос».

Алексей Текслер пообещал местной детворе стадион. И сделал.
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В селе Долгодеревенском Сосновского района Челябинской области 12 июня был открыт новый стадион «Олимп». Об этом рассказал губернатор региона Алексей Текслер. «Хороший получился объект. Несколько футбольных полей, беговые дорожки, хоккейный корт, площадки для волейбола и баскетбола. Рядом построим крытый физкультурно-оздоровительный комплекс», — заявил на открытии Текслер. О необходимости спортивного объекта местные жители сообщили Текслеру в рамках его первой поездки по региону. Тогда губернатор пообещал, что стадион будет построен. Строительство началось по поручению главы региона и велось в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». Летом 2023 года здесь готовятся принять областные сельские спортивные игры «Золотой колос».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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