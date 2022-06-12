Глава Гидрометцентра Вильфанд дал прогноз на лето в России

13 июня 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

В южных районах России ожидается меньше осадков, чем в прошлом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Температура воздуха летом 2022 года в европейской и южной частях России будет выше нормы. Об этом URA.RU сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «На европейской территории России температурный фон ожидается около и несколько выше нормы. На юге европейской России преимущественно выше нормы. В умеренных широтах лето будет не такое жаркое, как в прошлом году», — сказал Роман Вильфанд. В южных районах страны ожидается меньше осадков, чем в прошлом году, отметил специалист. «На юге, где Краснодарский край, Крым, Ставрополье, там температура будет выше, чем в прошлом году и с меньшим количеством осадков. А вот наиболее высокая вероятность того, что температура будет выше нормы, это в Красноярском крае и в Якутии», — уточнил он. При этом, подчеркнул глава Гидрометцентра, подобные долгосрочные прогнозы имеют не самый высокий процент осуществления прогноза. «Ученые разрабатывают модели циркуляции атмосферы и каждый раз выпускают прогнозы на зиму, лето. При этом очень важно, что они никогда не уверены, что будет именно такое лето, которое спрогнозировали. Есть такое понятие, которое характеризует степень уверенности в правильном прогнозе. Так вот, когда речь идет о долгосрочном прогнозе степень уверенности не может быть более 65-67%», — заключил Роман Вильфанд. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Температура воздуха летом 2022 года в европейской и южной частях России будет выше нормы. Об этом URA.RU сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «На европейской территории России температурный фон ожидается около и несколько выше нормы. На юге европейской России преимущественно выше нормы. В умеренных широтах лето будет не такое жаркое, как в прошлом году», — сказал Роман Вильфанд. В южных районах страны ожидается меньше осадков, чем в прошлом году, отметил специалист. «На юге, где Краснодарский край, Крым, Ставрополье, там температура будет выше, чем в прошлом году и с меньшим количеством осадков. А вот наиболее высокая вероятность того, что температура будет выше нормы, это в Красноярском крае и в Якутии», — уточнил он. При этом, подчеркнул глава Гидрометцентра, подобные долгосрочные прогнозы имеют не самый высокий процент осуществления прогноза. «Ученые разрабатывают модели циркуляции атмосферы и каждый раз выпускают прогнозы на зиму, лето. При этом очень важно, что они никогда не уверены, что будет именно такое лето, которое спрогнозировали. Есть такое понятие, которое характеризует степень уверенности в правильном прогнозе. Так вот, когда речь идет о долгосрочном прогнозе степень уверенности не может быть более 65-67%», — заключил Роман Вильфанд.