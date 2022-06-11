11 июня 2022
10 июня 2022

На курганский автокросс приехали асы вождения из девяти регионов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Автогонки. Заборка. Курган
В Курганскую область приехали спортсмены на соревнования по автокроссу Фото:

Традиционные соревнования по автокроссу, проходящие в деревне Заборское Притобольного района (Курганская область), собрали более 45 спортсменов из разных регионов страны. О соревнованиях c места событий сообщил собственный корреспондент URA.RU.

«Более 45 участников от Читы до Санкт-Петербурга, приехали представители девяти различных регионов», — сообщил председатель курганской федерации автоспорта Леонид Сергеев. Мастера спортивного вождения выступали 11 и 12 июня в трех различных категориях: «Д-2 классика», «T1-2500» (УАЗ) и дисциплине грузовиков «Т4» (ГАЗ, ЗИЛ).

Курганские гонщики были представлены, в основном, в заездах классических легковых автомобилей. Двое курганцев соревновались в грузовых гонках. В категории УАЗов у представителей зауральского региона выступить не получилось.

В итоге в категории «Д-2 классика» победу одержал омский гонщик Сергей Елизаров. В соревновании УАЗов быстрее остальных оказался спортсмен из Нового Уренгоя Николай Зверев. Среди грузовых автомобилей первое место занял москвич Станислав Сафонов.

Автогонки. Заборка. Курган
В Курганской области 11—12 июня прошли соревнования по автокроссу
Фото:
Автогонки. Заборка. Курган
В классе Т4 соревновались водители на грузовых автомобилях ГАЗ и ЗИЛ
Фото:
Автогонки. Заборка. Курган
В классе D-2 классика наибольшее количество спортсменов было из Курганской области
Фото:
Автогонки. Заборка. Курган
На трассе в курганской деревне Заборское во время заезда классических легковых автомобилей
Фото:
Автогонки. Заборка. Курган
В курганских заездах классики победу одержал гонщик из Омска Сергей Елизаров
Фото:
Автогонки. Заборка. Курган
На старте заборского автокросса категория «T-1 2500» (УАЗ)
Фото:
Автогонки. Заборка. Курган
Не все спортсмены справились с курганской трассой. Победил новоуренгоец Николай Зверев на УАЗе
Фото:
Автогонки. Заборка. Курган
Курганцы, приехавшие понаблюдать за гонками спортивных автомобилей в деревне Заборское
Фото:

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Традиционные соревнования по автокроссу, проходящие в деревне Заборское Притобольного района (Курганская область), собрали более 45 спортсменов из разных регионов страны. О соревнованиях c места событий сообщил собственный корреспондент URA.RU. «Более 45 участников от Читы до Санкт-Петербурга, приехали представители девяти различных регионов», — сообщил председатель курганской федерации автоспорта Леонид Сергеев. Мастера спортивного вождения выступали 11 и 12 июня в трех различных категориях: «Д-2 классика», «T1-2500» (УАЗ) и дисциплине грузовиков «Т4» (ГАЗ, ЗИЛ). Курганские гонщики были представлены, в основном, в заездах классических легковых автомобилей. Двое курганцев соревновались в грузовых гонках. В категории УАЗов у представителей зауральского региона выступить не получилось. В итоге в категории «Д-2 классика» победу одержал омский гонщик Сергей Елизаров. В соревновании УАЗов быстрее остальных оказался спортсмен из Нового Уренгоя Николай Зверев. Среди грузовых автомобилей первое место занял москвич Станислав Сафонов.
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