В Курганскую область приехали спортсмены на соревнования по автокроссу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Традиционные соревнования по автокроссу, проходящие в деревне Заборское Притобольного района (Курганская область), собрали более 45 спортсменов из разных регионов страны. О соревнованиях c места событий сообщил собственный корреспондент URA.RU.

«Более 45 участников от Читы до Санкт-Петербурга, приехали представители девяти различных регионов», — сообщил председатель курганской федерации автоспорта Леонид Сергеев. Мастера спортивного вождения выступали 11 и 12 июня в трех различных категориях: «Д-2 классика», «T1-2500» (УАЗ) и дисциплине грузовиков «Т4» (ГАЗ, ЗИЛ).

Курганские гонщики были представлены, в основном, в заездах классических легковых автомобилей. Двое курганцев соревновались в грузовых гонках. В категории УАЗов у представителей зауральского региона выступить не получилось.

В итоге в категории «Д-2 классика» победу одержал омский гонщик Сергей Елизаров. В соревновании УАЗов быстрее остальных оказался спортсмен из Нового Уренгоя Николай Зверев. Среди грузовых автомобилей первое место занял москвич Станислав Сафонов.

В Курганской области 11—12 июня прошли соревнования по автокроссу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В классе Т4 соревновались водители на грузовых автомобилях ГАЗ и ЗИЛ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В классе D-2 классика наибольшее количество спортсменов было из Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе в курганской деревне Заборское во время заезда классических легковых автомобилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганских заездах классики победу одержал гонщик из Омска Сергей Елизаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На старте заборского автокросса категория «T-1 2500» (УАЗ) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Не все спортсмены справились с курганской трассой. Победил новоуренгоец Николай Зверев на УАЗе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы, приехавшие понаблюдать за гонками спортивных автомобилей в деревне Заборское Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU