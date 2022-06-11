Традиционные соревнования по автокроссу, проходящие в деревне Заборское Притобольного района (Курганская область), собрали более 45 спортсменов из разных регионов страны. О соревнованиях c места событий сообщил собственный корреспондент URA.RU.
«Более 45 участников от Читы до Санкт-Петербурга, приехали представители девяти различных регионов», — сообщил председатель курганской федерации автоспорта Леонид Сергеев. Мастера спортивного вождения выступали 11 и 12 июня в трех различных категориях: «Д-2 классика», «T1-2500» (УАЗ) и дисциплине грузовиков «Т4» (ГАЗ, ЗИЛ).
Курганские гонщики были представлены, в основном, в заездах классических легковых автомобилей. Двое курганцев соревновались в грузовых гонках. В категории УАЗов у представителей зауральского региона выступить не получилось.
В итоге в категории «Д-2 классика» победу одержал омский гонщик Сергей Елизаров. В соревновании УАЗов быстрее остальных оказался спортсмен из Нового Уренгоя Николай Зверев. Среди грузовых автомобилей первое место занял москвич Станислав Сафонов.
В Курганской области 11—12 июня прошли соревнования по автокроссу
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».
Традиционные соревнования по автокроссу, проходящие в деревне Заборское Притобольного района (Курганская область), собрали более 45 спортсменов из разных регионов страны. О соревнованиях c места событий сообщил собственный корреспондент URA.RU. «Более 45 участников от Читы до Санкт-Петербурга, приехали представители девяти различных регионов», — сообщил председатель курганской федерации автоспорта Леонид Сергеев. Мастера спортивного вождения выступали 11 и 12 июня в трех различных категориях: «Д-2 классика», «T1-2500» (УАЗ) и дисциплине грузовиков «Т4» (ГАЗ, ЗИЛ). Курганские гонщики были представлены, в основном, в заездах классических легковых автомобилей. Двое курганцев соревновались в грузовых гонках. В категории УАЗов у представителей зауральского региона выступить не получилось. В итоге в категории «Д-2 классика» победу одержал омский гонщик Сергей Елизаров. В соревновании УАЗов быстрее остальных оказался спортсмен из Нового Уренгоя Николай Зверев. Среди грузовых автомобилей первое место занял москвич Станислав Сафонов.