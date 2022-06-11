Жители Сургута в соцсетях делятся фото и видео с авиашоу

В Сургуте, в День России, авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» устроила показательное выступление. Фотографиями и видео сургутяне делятся в соцсетях.
«Выступление началось вовремя, в 18:05. Свои впечатления просто не описать! Это было захватывающе, феерично и очень зрелищно! Действительно — высший пилотаж! Летчики, настоящие асы», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница Сургута Галина Копица.
Участники авиагруппы в официальной группе «Русских витязей» в соцсети «ВКонтакте» поблагодарили всех жителей города. Эмоции и поддержка сургутян придали им сил для выполнения задачи.
Ранее URA.RU рассказало что в Сургуте должно состоятся два выступления летчиков. Тренировочные полеты 11 июня и главное выступление в День России.
В Сургуте, в День России, авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» устроила показательное выступление. Фотографиями и видео сургутяне делятся в соцсетях. «Выступление началось вовремя, в 18:05. Свои впечатления просто не описать! Это было захватывающе, феерично и очень зрелищно! Действительно — высший пилотаж! Летчики, настоящие асы», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница Сургута Галина Копица. Участники авиагруппы в официальной группе «Русских витязей» в соцсети «ВКонтакте» поблагодарили всех жителей города. Эмоции и поддержка сургутян придали им сил для выполнения задачи. Ранее URA.RU рассказало что в Сургуте должно состоятся два выступления летчиков. Тренировочные полеты 11 июня и главное выступление в День России. Видео: Галина Копица, ВК