11 июня 2022
10 июня 2022

Жители Сургута в соцсетях делятся фото и видео с авиашоу

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Репетиция воздушной части Парада Победы. Москва, храм василия блаженного, самолеты, группа, стрижи, покровский собор, воздушный парад, русские витязи
Выступление авиагруппы «Русские Витязи» прошло в Сургуте в День России Фото:

В Сургуте, в День России, авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» устроила показательное выступление. Фотографиями и видео сургутяне делятся в соцсетях.

«Выступление началось вовремя, в 18:05. Свои впечатления просто не описать! Это было захватывающе, феерично и очень зрелищно! Действительно — высший пилотаж! Летчики, настоящие асы», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница Сургута Галина Копица.

Участники авиагруппы в официальной группе «Русских витязей» в соцсети «ВКонтакте» поблагодарили всех жителей города. Эмоции и поддержка сургутян придали им сил для выполнения задачи.

Ранее URA.RU рассказало что в Сургуте должно состоятся два выступления летчиков. Тренировочные полеты 11 июня и главное выступление в День России.

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Видео: Галина Копица, ВК

В Сургуте, в День России, авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» устроила показательное выступление. Фотографиями и видео сургутяне делятся в соцсетях. «Выступление началось вовремя, в 18:05. Свои впечатления просто не описать! Это было захватывающе, феерично и очень зрелищно! Действительно — высший пилотаж! Летчики, настоящие асы», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница Сургута Галина Копица. Участники авиагруппы в официальной группе «Русских витязей» в соцсети «ВКонтакте» поблагодарили всех жителей города. Эмоции и поддержка сургутян придали им сил для выполнения задачи. Ранее URA.RU рассказало что в Сургуте должно состоятся два выступления летчиков. Тренировочные полеты 11 июня и главное выступление в День России. Видео: Галина Копица, ВК
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