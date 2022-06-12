12 июня 2022

Студенты УрФУ получили полмиллиона за чемпионство по Dota-2

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Финал Кубка России по киберспорту и косплей ивент. Тюмень, компьютерные игры, киберспортсмен
Студенты из Екатеринбурга победили в чемпионате по Dota-2 Фото:

Команда УрФУ победила в студенческой лиге по Dota-2, за победу в финале киберспортсмены заработали 461 тысячу рублей. Трансляция финала проходила в сообществе «Всероссийская киберспортивная студенческая лига» в соцсети «ВКонтакте».

«За первое место в чемпионате по Dota-2 команда получает 461 тысячу рублей. Общий призовой фонд турнира составляет 1 миллион 153 тысячи рублей», — следует из регламента турнира.

Итоговые матчи состоялись 12 июня в Ростове-на-Дону. Команда УрФУ в финале обыграла студентов Тамбовского государственного университета со счетом 2:1.

Ранее URA.RU сообщало о рекомендациях от Федерации компьютерного спорта России к занятию киберспортом. Также агентство рассказывало, что в ФКС уверены о появлении дисциплины по киберспорту на Олимпиаде.

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Команда УрФУ победила в студенческой лиге по Dota-2, за победу в финале киберспортсмены заработали 461 тысячу рублей. Трансляция финала проходила в сообществе «Всероссийская киберспортивная студенческая лига» в соцсети «ВКонтакте». «За первое место в чемпионате по Dota-2 команда получает 461 тысячу рублей. Общий призовой фонд турнира составляет 1 миллион 153 тысячи рублей», — следует из регламента турнира. Итоговые матчи состоялись 12 июня в Ростове-на-Дону. Команда УрФУ в финале обыграла студентов Тамбовского государственного университета со счетом 2:1. Ранее URA.RU сообщало о рекомендациях от Федерации компьютерного спорта России к занятию киберспортом. Также агентство рассказывало, что в ФКС уверены о появлении дисциплины по киберспорту на Олимпиаде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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