Студенты УрФУ получили полмиллиона за чемпионство по Dota-2

Команда УрФУ победила в студенческой лиге по Dota-2, за победу в финале киберспортсмены заработали 461 тысячу рублей. Трансляция финала проходила в сообществе «Всероссийская киберспортивная студенческая лига» в соцсети «ВКонтакте».
«За первое место в чемпионате по Dota-2 команда получает 461 тысячу рублей. Общий призовой фонд турнира составляет 1 миллион 153 тысячи рублей», — следует из регламента турнира.
Итоговые матчи состоялись 12 июня в Ростове-на-Дону. Команда УрФУ в финале обыграла студентов Тамбовского государственного университета со счетом 2:1.
Ранее URA.RU сообщало о рекомендациях от Федерации компьютерного спорта России к занятию киберспортом. Также агентство рассказывало, что в ФКС уверены о появлении дисциплины по киберспорту на Олимпиаде.
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Команда УрФУ победила в студенческой лиге по Dota-2, за победу в финале киберспортсмены заработали 461 тысячу рублей. Трансляция финала проходила в сообществе «Всероссийская киберспортивная студенческая лига» в соцсети «ВКонтакте». «За первое место в чемпионате по Dota-2 команда получает 461 тысячу рублей. Общий призовой фонд турнира составляет 1 миллион 153 тысячи рублей», — следует из регламента турнира. Итоговые матчи состоялись 12 июня в Ростове-на-Дону. Команда УрФУ в финале обыграла студентов Тамбовского государственного университета со счетом 2:1. Ранее URA.RU сообщало о рекомендациях от Федерации компьютерного спорта России к занятию киберспортом. Также агентство рассказывало, что в ФКС уверены о появлении дисциплины по киберспорту на Олимпиаде.