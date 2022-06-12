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Тюменские дачники остались без электричества из-за молнии

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, лэп, провода, столб, изоляторы, электричество
Тюменцы, проживающие в районе озера Андреевское, остались без электричества Фото:

В Тюменской области в районе озера Андреевское жители остались без электричества. Как пояснили тюменцам в АО «Россети», авария произошла из-за молнии. Об этом сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень Z».

«В районе озера Андреевское товарищества уже несколько часов остаются без электричества. Как сообщают Россети, причина аварии — попадание молнии во время грозы в опору, произошел обрыв провода, осматривается воздушная линия электропередач на наличие других дефектов, для устранения обрыва вызвана автовышка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные аварии уже происходили несколько дней назад. Тогда жители провели 15 часов без электричества.

Агентство URA.RU направило запрос в АО «Россети». Ответ на него ожидается.

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В Тюменской области в районе озера Андреевское жители остались без электричества. Как пояснили тюменцам в АО «Россети», авария произошла из-за молнии. Об этом сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень Z». «В районе озера Андреевское товарищества уже несколько часов остаются без электричества. Как сообщают Россети, причина аварии — попадание молнии во время грозы в опору, произошел обрыв провода, осматривается воздушная линия электропередач на наличие других дефектов, для устранения обрыва вызвана автовышка», — говорится в сообщении. Отмечается, что подобные аварии уже происходили несколько дней назад. Тогда жители провели 15 часов без электричества. Агентство URA.RU направило запрос в АО «Россети». Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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