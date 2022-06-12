Жителей ЯНАО осудили за нападение на полицейского

Их приговорили к условному сроку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Двух жителей ЯНАО за нападение на сотрудника полиции в Тарко-Сале приговорили к одному году и одному месяцу условно. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.

«По данным следствия и суда, сотрудник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по Пуровскому району в ходе проверки остановил автомобиль, в котором находились двое местных жителей. После того как полицейский предъявил служебное удостоверение, представился и потребовал выйти из машины, водитель неожиданно начал движение, пытаясь оттолкнуть уцепившегося за кузов и его руку представителя власти. Второй мужчина, находившийся на пассажирском сидении, в это время наносил удары ногами в грудь полицейскому», — сообщили в ведомстве.

Водитель остановился после того, как врезался в другой автомобиль и увяз в сугробе. Инцидент произошел 7 февраля.

Суд обязал жителей трудоустроиться на время трехлетнего испытательного срока. Один из осужденных должен также пройти лечение от алкогольной зависимости.

Ранее URA.RU писало, что житель Надыма выпивал с курганцем, приехавшим на вахту. После он спровоцировал ссору и убил мужчину.