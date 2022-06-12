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Жителей ЯНАО осудили за нападение на полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Подпольный игровой клуб. Тюмень, полицейский, полиция, компьютеры, компы
Их приговорили к условному сроку Фото:

Двух жителей ЯНАО за нападение на сотрудника полиции в Тарко-Сале приговорили к одному году и одному месяцу условно. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.

«По данным следствия и суда, сотрудник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по Пуровскому району в ходе проверки остановил автомобиль, в котором находились двое местных жителей. После того как полицейский предъявил служебное удостоверение, представился и потребовал выйти из машины, водитель неожиданно начал движение, пытаясь оттолкнуть уцепившегося за кузов и его руку представителя власти. Второй мужчина, находившийся на пассажирском сидении, в это время наносил удары ногами в грудь полицейскому», — сообщили в ведомстве.

Водитель остановился после того, как врезался в другой автомобиль и увяз в сугробе. Инцидент произошел 7 февраля.

Суд обязал жителей трудоустроиться на время трехлетнего испытательного срока. Один из осужденных должен также пройти лечение от алкогольной зависимости.

Ранее URA.RU писало, что житель Надыма выпивал с курганцем, приехавшим на вахту. После он спровоцировал ссору и убил мужчину.

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Двух жителей ЯНАО за нападение на сотрудника полиции в Тарко-Сале приговорили к одному году и одному месяцу условно. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО. «По данным следствия и суда, сотрудник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по Пуровскому району в ходе проверки остановил автомобиль, в котором находились двое местных жителей. После того как полицейский предъявил служебное удостоверение, представился и потребовал выйти из машины, водитель неожиданно начал движение, пытаясь оттолкнуть уцепившегося за кузов и его руку представителя власти. Второй мужчина, находившийся на пассажирском сидении, в это время наносил удары ногами в грудь полицейскому», — сообщили в ведомстве. Водитель остановился после того, как врезался в другой автомобиль и увяз в сугробе. Инцидент произошел 7 февраля. Суд обязал жителей трудоустроиться на время трехлетнего испытательного срока. Один из осужденных должен также пройти лечение от алкогольной зависимости. Ранее URA.RU писало, что житель Надыма выпивал с курганцем, приехавшим на вахту. После он спровоцировал ссору и убил мужчину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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