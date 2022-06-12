В челябинском нацпарке потерялись женщина с ребенком

Жительница Перми заблудилась вместе с сыном в лесу на горе Уван Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в национальном парке Зюраткуль заблудилась жительница Перми вместе с несовершеннолетним сыном. Инцидент произошел во время туристической прогулки в лесном массиве на горе Уван. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«12 июня в 18:47 на телефон службы „112“ поступило сообщение от жительницы Перми 1973 года рождения, что во время туристической прогулки с несовершеннолетним сыном 2010 года рождения, они заблудились в лесном массиве на горе Уван», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что во время спуска с горы женщина потеряла ориентир и обратилась за помощью по телефону. На поисковые работы были направлены 16 человек и 7 единиц техники. «Потеряшки» были найдены специалистами Златоустовского поисково-спасательного отряда.