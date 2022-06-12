12 июня 2022
11 июня 2022

В челябинском нацпарке потерялись женщина с ребенком

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, заповедник, природа, тайга, горы, нп зюраткуль
Жительница Перми заблудилась вместе с сыном в лесу на горе Уван Фото:

В Челябинской области в национальном парке Зюраткуль заблудилась жительница Перми вместе с несовершеннолетним сыном. Инцидент произошел во время туристической прогулки в лесном массиве на горе Уван. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«12 июня в 18:47 на телефон службы „112“ поступило сообщение от жительницы Перми 1973 года рождения, что во время туристической прогулки с несовершеннолетним сыном 2010 года рождения, они заблудились в лесном массиве на горе Уван», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что во время спуска с горы женщина потеряла ориентир и обратилась за помощью по телефону. На поисковые работы были направлены 16 человек и 7 единиц техники. «Потеряшки» были найдены специалистами Златоустовского поисково-спасательного отряда.

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В Челябинской области в национальном парке Зюраткуль заблудилась жительница Перми вместе с несовершеннолетним сыном. Инцидент произошел во время туристической прогулки в лесном массиве на горе Уван. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «12 июня в 18:47 на телефон службы „112“ поступило сообщение от жительницы Перми 1973 года рождения, что во время туристической прогулки с несовершеннолетним сыном 2010 года рождения, они заблудились в лесном массиве на горе Уван», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что во время спуска с горы женщина потеряла ориентир и обратилась за помощью по телефону. На поисковые работы были направлены 16 человек и 7 единиц техники. «Потеряшки» были найдены специалистами Златоустовского поисково-спасательного отряда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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