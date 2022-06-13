В Кремле раскрыли приоритеты Путина

Владимир Путин беспокоится о жизни россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для президента РФ Владимира Путина самыми важными целями являются развитие страны и улучшение жизни россиян. Такую информацию сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главное для нашего президента — это развитие России и повышение уровня жизни наших граждан», — коротко прокомментировал представитель Кремля. Об этом Песков заявил в интервью ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента пояснил, что на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 15 по 18 июля, глава государства затронет темы мирового кризиса, санкций против России. Разговор пойдет и об инфляции в стране.