В Кремле раскрыли приоритеты Путина

Владимир Путин беспокоится о жизни россиян
Для президента РФ Владимира Путина самыми важными целями являются развитие страны и улучшение жизни россиян. Такую информацию сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Главное для нашего президента — это развитие России и повышение уровня жизни наших граждан», — коротко прокомментировал представитель Кремля. Об этом Песков заявил в интервью ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента пояснил, что на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 15 по 18 июля, глава государства затронет темы мирового кризиса, санкций против России. Разговор пойдет и об инфляции в стране.
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