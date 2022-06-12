В Кургане после проверки водителей было выявлено 54 нарушения

За два дня в Кургане сотрудники госавтоинспекции выявили 54 нарушения правил дорожного движения водителями автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города Кургана.
«На территории города Кургана, на протяжении двух дней, проходило профилактическое мероприятие „Нетрезвый водитель“. По итогам мероприятия было выявлено 54 нарушения Правил дорожного движения водителями транспортных средств», — написали в сообщении.
В информации указали, что из 54 обнаруженных нарушений семь водителей управляли транспортом в пьяном виде, либо отказывались проходить освидетельствование, также выявлено два водителя, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения повторно. Трое жителей управляли транспортом будучи лишенными водительских прав. Все водители были отстранены от управления, а транспортные средства помещены на штрафстоянку, отметили в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сотрудники ГИБДД выявили 28 выпивших или имевших признаки нетрезвого состояния водителей. Также обнаружили 20 человек, не имевших водительского удостоверения.
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За два дня в Кургане сотрудники госавтоинспекции выявили 54 нарушения правил дорожного движения водителями автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города Кургана. «На территории города Кургана, на протяжении двух дней, проходило профилактическое мероприятие „Нетрезвый водитель“. По итогам мероприятия было выявлено 54 нарушения Правил дорожного движения водителями транспортных средств», — написали в сообщении. В информации указали, что из 54 обнаруженных нарушений семь водителей управляли транспортом в пьяном виде, либо отказывались проходить освидетельствование, также выявлено два водителя, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения повторно. Трое жителей управляли транспортом будучи лишенными водительских прав. Все водители были отстранены от управления, а транспортные средства помещены на штрафстоянку, отметили в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сотрудники ГИБДД выявили 28 выпивших или имевших признаки нетрезвого состояния водителей. Также обнаружили 20 человек, не имевших водительского удостоверения.