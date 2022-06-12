В Кургане после проверки водителей было выявлено 54 нарушения

За два дня сотрудники ГИБДД выявили 54 нарушения (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За два дня в Кургане сотрудники госавтоинспекции выявили 54 нарушения правил дорожного движения водителями автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города Кургана.

«На территории города Кургана, на протяжении двух дней, проходило профилактическое мероприятие „Нетрезвый водитель“. По итогам мероприятия было выявлено 54 нарушения Правил дорожного движения водителями транспортных средств», — написали в сообщении.

В информации указали, что из 54 обнаруженных нарушений семь водителей управляли транспортом в пьяном виде, либо отказывались проходить освидетельствование, также выявлено два водителя, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения повторно. Трое жителей управляли транспортом будучи лишенными водительских прав. Все водители были отстранены от управления, а транспортные средства помещены на штрафстоянку, отметили в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сотрудники ГИБДД выявили 28 выпивших или имевших признаки нетрезвого состояния водителей. Также обнаружили 20 человек, не имевших водительского удостоверения.