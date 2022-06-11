Курганские полицейские за сутки задержали 28 нетрезвых водителей

В Курганской области полиция задержала 28 пьяных водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области сотрудники ГИБДД 11 июня выявили 28 выпивших или имевших признаки нетрезвого состояния водителей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«За минувшие сутки на дорогах Курганской области выявлено 28 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от медицинского освидетельствования», — приводит статистику пресс-служба УМВД. Пятеро задержанных уже были ранее привлечены к ответственности за нетрезвое вождение.

Также инспекторы ДПС обнаружили 20 человек, не имевших водительского удостоверения. На штрафстоянки за субботу, 11 июня, поместили 25 единиц транспорта.

Полицейские проводят на территории региона мероприятие «Нетрезвый водитель». Выявлять нарушителей ПДД дорожная полиция будет в течение двух дней, 11 и 12 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело по факту совершения ДТП в нетрезвом виде передали в суд. Бывший полицейский нарушил правила, будучи пьяным, из-за чего погиб мотоциклист.