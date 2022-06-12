Курганских полицейских наградили на встрече из командировки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане наградили полицейских, вернувшихся из служебной командировки на Кавказе. На протяжении полугода сотрудники органов внутренних дел несли службу по охране общественного порядка и безопасности граждан в Малгобекском районе Республики Ингушетия, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Из очередной служебной командировки прибыл сводный отряд зауральских полицейских. Отличившимся сотрудникам вручили: нагрудные знаки МВД России „Участник боевых действий“, „За отличие в службе в особых условиях“, „За отличную службу в МВД“ I и II степени, „Отличник полиции“», — указали в информации. Также сотруднам УМВД вручили почетные грамоты и благодарности за образцовое исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов работы, проявленные при выполнении особо важных и сложных задач на территории Северного Кавказа.

Сводный отряд полицейских встречали начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов, главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин и руководители подразделений. Дмитрий Свинов поблагодарил коллег за безупречную службу, профессионализм и с честью выполненные служебно-боевые задачи. Также поздравил с прошедшим накануне Днем России, отметили в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что сводный отряд УМВД России по Курганской области торжественно проводили в командировку на Северный Кавказ. Они поехали на смену своим коллегам.

Вернувшихся из командировки курганских полицейских наградили за образцовое исполнение служебных обязанностей Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области

Полгода сотрудники органов внутренних дел несли службу по охране общественного порядка и безопасности граждан на территории Северного Кавказа Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области

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