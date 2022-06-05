Сотрудников полиции торжественно проводили в служебную командировку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сводный отряд УМВД России по Курганской области торжественно проводили в командировку на Северный Кавказ. Они поехали на смену своим коллегам, которые полгода обеспечивают правопорядок и безопасность в Ингушетии, сообщает пресс-служба ведомства.

«Вы приедете на смену таким же ребятам, которых ждут дома, которые уже в течение полугода обеспечивали те задачи, которые будете выполнять вы», — обратился к убывающим в командировку начальник областного УМВД Дмитрий Свинов. Он отметил, что курганские полицейские всегда и профессионально и с честью выполняют свои обязанности.

На проводах также присутствовали родные и близкие сотрудников. Обращаясь к ним, Свинов заявил, что управление готово оказать любую помощь, пока члены их семей находятся в командировке. «Главное — вернуться всем в таком же добром здравии, в каком сейчас уезжаете. Не подвести Курганскую область, управление внутренних дел», — обратился к отъезжающим член Общественного совета при УМВД России по Курганской области Юрий Жиров.

Ранее URA.RU сообщало, что в июне прошлого года восемь сотрудников полиции, вернувшихся из командировки на Северный Кавказ, получили награды за смелость, самоотверженность, активное участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности. Им вручили нагрудные знаки «За отличие в службе в особых условиях», «За отличную службу в МВД» I степени и «Отличник полиции».

Личный состав торжественно проводили в командировку Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области

Дмитрий Свинов обратился к полицейским с напутствием Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области

Убывающих в командировку также провожали родные и близкие Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области