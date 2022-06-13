Диетолог Русакова назвала продукты, полезные для работы мозга

Лосось поможет получить необходимые жирные кислоты для мозга, сказала Дарья Русакова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для работы мозга необходимо употреблять рыбу, сложные углеводы, фрукты, овощи, ягоды, орехи, а также пить кофе, травяной чай, а главное — воду. Об этом в беседе с URA.RU сообщила кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

«Омега-3 и омега-6 — необходимы мозгу. Они содержатся в морепродуктах, рыбе жирных сортов, таких как лосось, голубой тунец, сардины, сельдь, печень трески. Ими богаты оливковое и льняное масла холодного отжима, а также грецкие орехи, кунжут, фасоль. Ягоды, особенно темные, такие как ежевика, черника и вишня, являются богатым источником флавоноидов, которые замедляют процесс возрастных изменений в структуре мозга. Фрукты содержат антиоксиданты, защищающие клетки от токсинов», — рассказала Дарья Русакова.

По ее словам, нельзя пренебрегать углеводами. «Глюкоза необходима мозгу для получения энергии. Кроме того, углеводы помогают синтезу серотонина, который играет важную роль в регулировании настроения и когнитивных функций мозга», — отметила диетолог. В качестве примера специалист назвала цельнозерновые продукты, бобовые.

Далее в ее списке оказались овощи и зелень. «В них содержатся вещества, замедляющие гибель клеток, включая клетки мозга», — сказала собеседница URA.RU. Брокколи, листовая зелень и капуста помогут с поступлением витаминов группы B. Нутрициолог посоветовала добавить в рацион семена и орехи. Калий, магний, фосфор, йод и витамины-антиоксиданты E, A, C, содержащиеся в них, положительно воздействуют на умственную деятельность, помогают бороться с утомляемостью и раздражительностью.

В ограниченном количестве Русакова разрешила пить кофе и чай. «Кофеин активизирует работу мозга, повышает концентрацию. Кофе препятствует развитию болезни Альцгеймера. Безопасная норма в сутки для взрослого человека — не более трех-четырех чашек. Для мозга будут полезны травяные чаи. Например, боярышник или имбирный чай», — объяснила диетолог.

Эксперт призвала поддерживать водный баланс. «Неправильное употребление жидкости может приводить к обезвоживанию, сгущению крови, повышению токсических веществ в организме», — заключила нутрициолог.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам