Аналитик Федяков заявил об аномальном росте цен на продукты

5% дефицита может дать прирост цен до 40%, сказал Иван Федяков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цены на мировом рынке продовольствия показывают аномальный рост по сравнению с уровнем 2020 года. Об этом URA.RU сообщил основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

«Мы сравнивали цены с уровнем до пандемии. У нас по индексу продовольствия сейчас вышли более 45% относительно уровня 2020 года. Но по отдельным группам товаров, таких как масличные, идет [рост] под 80%, пшеница — под 60%. Рост находится на аномальном уровне. Таких темпов не было никогда. Рынок продовольствия очень инертный. Цены, которые мы видим сейчас, — это на урожай прошлого года. Урожай 2022 года еще растет. У многих опасение, что в этом году с точки зрения урожая будут проблемы», — сообщил Иван Федяков.

По его словам, на мировом рынке основная проблема, которая влияет на стоимость продовольствия, — это цены на горюче-смазочные материалы. «Нефть выросла [в цене], а это важная составляющая себестоимости производства. До трети затрат может уходить на ГСМ с точки зрения агробизнеса. Еще есть проблемы с логистикой. Логистические цепочки не восстановились после пандемии», — отметил аналитик.

Собеседник агентства не исключил, что цены продолжат расти. «Ситуация на Украине добавляет масла в огонь, и рост цен усиливается из-за недопоставок продукции на мировой рынок. Речь идет о промах с поставками не сейчас, а в будущем, которые трейдеры ожидают. Есть негласное экономическое правило, что 5% дефицита могут дать прирост цен до 40%. Сейчас это правило работает», — объяснил эксперт.

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