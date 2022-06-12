В Перми на центральной улице вырубят деревья

13 июня 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

На Комсомольском проспекте снесут 26 лип Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми на бульварной части Комсомольского проспекта вырубят деревья. На участке проспекта от улицы Революции до улицы Полины Осипенко снесут 26 лип. «В рамках реновации Комсомольского проспекта снесут 26 деревьев. Среди тех, что уберут, — аварийные и усыхающие, еще четыре имеют повреждения ствола», — сообщает издание «Business Class». Работы по вырубке деревьев начнутся 15 июня. На месте них осенью высадят столько же саженцев-крупномеров. Ранее URA.RU сообщало, что пермяк незаконно вырубил 800 деревьев ради кражи трубопровода. Для совершения преступления мужчина арендовал экскаватор и нанял рабочих. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми на бульварной части Комсомольского проспекта вырубят деревья. На участке проспекта от улицы Революции до улицы Полины Осипенко снесут 26 лип. «В рамках реновации Комсомольского проспекта снесут 26 деревьев. Среди тех, что уберут, — аварийные и усыхающие, еще четыре имеют повреждения ствола», — сообщает издание «Business Class». Работы по вырубке деревьев начнутся 15 июня. На месте них осенью высадят столько же саженцев-крупномеров. Ранее URA.RU сообщало, что пермяк незаконно вырубил 800 деревьев ради кражи трубопровода. Для совершения преступления мужчина арендовал экскаватор и нанял рабочих.