12 июня 2022
11 июня 2022

В Перми на центральной улице вырубят деревья

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Виды города. Пермь, пешеходный бульвар, компрос, виды перми, пермь, комсомольский проспект, вид города с высоты, аллея компросса
На Комсомольском проспекте снесут 26 лип Фото:

В Перми на бульварной части Комсомольского проспекта вырубят деревья. На участке проспекта от улицы Революции до улицы Полины Осипенко снесут 26 лип.

«В рамках реновации Комсомольского проспекта снесут 26 деревьев. Среди тех, что уберут, — аварийные и усыхающие, еще четыре имеют повреждения ствола», — сообщает издание «Business Class».

Работы по вырубке деревьев начнутся 15 июня. На месте них осенью высадят столько же саженцев-крупномеров.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяк незаконно вырубил 800 деревьев ради кражи трубопровода. Для совершения преступления мужчина арендовал экскаватор и нанял рабочих.

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В Перми на бульварной части Комсомольского проспекта вырубят деревья. На участке проспекта от улицы Революции до улицы Полины Осипенко снесут 26 лип. «В рамках реновации Комсомольского проспекта снесут 26 деревьев. Среди тех, что уберут, — аварийные и усыхающие, еще четыре имеют повреждения ствола», — сообщает издание «Business Class». Работы по вырубке деревьев начнутся 15 июня. На месте них осенью высадят столько же саженцев-крупномеров. Ранее URA.RU сообщало, что пермяк незаконно вырубил 800 деревьев ради кражи трубопровода. Для совершения преступления мужчина арендовал экскаватор и нанял рабочих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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