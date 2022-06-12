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Курганская область вошла в топ регионов по количеству тракторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Золотая дорога. Деревня Дианово и Новодостовалово. Курган, трактор, уборочная техника, уборочная машина
Курганская область заняла 8-е место в рейтинге Министерства сельского хозяйства РФ Фото:

Курганская область вошла в топ-10 лучших регионов по версии Министерства сельского хозяйства РФ по количеству тракторов и другой сельхоз техники, прошедших техосмотр. Итоги рейтинга озвучили на Всероссийском семинаре-совещании работников органов гостехнадзора, сообщает telegram-канал «Курганская область официально».

«Курганская область вошла в десятку лучших регионов рейтинга Министерства сельского хозяйства РФ по количеству самоходных машин — тракторов и другой сельскохозяйственной техники, прошедшей технический осмотр», — указали в сообщении. В области техосмотр прошли 61,3% техники, по России средний показатель — 42%. Среди других регионов Курганская область расположилась на восьмом месте.

Директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев отметил, что проведение техосмотра сельхозтехники и использование цифровых технологий в сфере гостехнадзора нельзя недооценивать. «Это большая работа, которая позволяет аграриям быть уверенными в благополучном проведении и посевных, и уборочных работ, в соответствии используемой техники требованиям безопасности», — заявил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выставили на продажу два трактора ДТ-75М 1986 года выпуска, принадлежащие властям региона. Стоимость каждого трактора оценили в 278 000 рублей.

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Курганская область вошла в топ-10 лучших регионов по версии Министерства сельского хозяйства РФ по количеству тракторов и другой сельхоз техники, прошедших техосмотр. Итоги рейтинга озвучили на Всероссийском семинаре-совещании работников органов гостехнадзора, сообщает telegram-канал «Курганская область официально». «Курганская область вошла в десятку лучших регионов рейтинга Министерства сельского хозяйства РФ по количеству самоходных машин — тракторов и другой сельскохозяйственной техники, прошедшей технический осмотр», — указали в сообщении. В области техосмотр прошли 61,3% техники, по России средний показатель — 42%. Среди других регионов Курганская область расположилась на восьмом месте. Директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев отметил, что проведение техосмотра сельхозтехники и использование цифровых технологий в сфере гостехнадзора нельзя недооценивать. «Это большая работа, которая позволяет аграриям быть уверенными в благополучном проведении и посевных, и уборочных работ, в соответствии используемой техники требованиям безопасности», — заявил он. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выставили на продажу два трактора ДТ-75М 1986 года выпуска, принадлежащие властям региона. Стоимость каждого трактора оценили в 278 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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