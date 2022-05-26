Стоимость каждого трактора оценили в 278 тыс. рублей (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Курганской области заново выставили на продажу два трактора ДТ-75М 1986 года выпуска, принадлежащие властям региона. Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области сообщает о продаже государственного имущества Курганской области — трактора ДТ-75м, 1986 года выпуска. Начальная цена 278 000 руб.», — указано на сайте.

Власти принимают заявки на тракторы до 8 июня. Торги пройдут 14 июня. Помимо них повторно выставили на продажу трактор ДТ-75Н 1988 года выпуска за 190 тыс. рублей.

В марте стало известно, что эти тракторы не удалось продать за ту же цену. Тогда покупатели захотели приобрести только трактор К-701 за 477 тысяч рублей.