В Курганской области заново выставили на продажу два трактора ДТ-75М 1986 года выпуска, принадлежащие властям региона. Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.
«Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области сообщает о продаже государственного имущества Курганской области — трактора ДТ-75м, 1986 года выпуска. Начальная цена 278 000 руб.», — указано на сайте.
Власти принимают заявки на тракторы до 8 июня. Торги пройдут 14 июня. Помимо них повторно выставили на продажу трактор ДТ-75Н 1988 года выпуска за 190 тыс. рублей.
В марте стало известно, что эти тракторы не удалось продать за ту же цену. Тогда покупатели захотели приобрести только трактор К-701 за 477 тысяч рублей.
Трактор продают повторно
Скрин: сайт областного департамента имущественных и земельных отношений
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В Курганской области заново выставили на продажу два трактора ДТ-75М 1986 года выпуска, принадлежащие властям региона. Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области сообщает о продаже государственного имущества Курганской области — трактора ДТ-75м, 1986 года выпуска. Начальная цена 278 000 руб.», — указано на сайте. Власти принимают заявки на тракторы до 8 июня. Торги пройдут 14 июня. Помимо них повторно выставили на продажу трактор ДТ-75Н 1988 года выпуска за 190 тыс. рублей. В марте стало известно, что эти тракторы не удалось продать за ту же цену. Тогда покупатели захотели приобрести только трактор К-701 за 477 тысяч рублей.