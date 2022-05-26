26 мая 2022

Курганские власти не могут продать 36-летниие тракторы. Фото

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Стоимость каждого трактора оценили в 278 тыс. рублей (архивное фото) Фото:

В Курганской области заново выставили на продажу два трактора ДТ-75М 1986 года выпуска, принадлежащие властям региона. Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области сообщает о продаже государственного имущества Курганской области — трактора ДТ-75м, 1986 года выпуска. Начальная цена 278 000 руб.», — указано на сайте.

Власти принимают заявки на тракторы до 8 июня. Торги пройдут 14 июня. Помимо них повторно выставили на продажу трактор ДТ-75Н 1988 года выпуска за 190 тыс. рублей.

В марте стало известно, что эти тракторы не удалось продать за ту же цену. Тогда покупатели захотели приобрести только трактор К-701 за 477 тысяч рублей.

Трактор продают повторно
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В Курганской области заново выставили на продажу два трактора ДТ-75М 1986 года выпуска, принадлежащие властям региона. Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области сообщает о продаже государственного имущества Курганской области — трактора ДТ-75м, 1986 года выпуска. Начальная цена 278 000 руб.», — указано на сайте. Власти принимают заявки на тракторы до 8 июня. Торги пройдут 14 июня. Помимо них повторно выставили на продажу трактор ДТ-75Н 1988 года выпуска за 190 тыс. рублей. В марте стало известно, что эти тракторы не удалось продать за ту же цену. Тогда покупатели захотели приобрести только трактор К-701 за 477 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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