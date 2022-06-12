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Житель ЯНАО заснял медведей, гулявших возле поселка. Видео

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Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Меведица с медвежатами гуляли возле Тарасовки Фото:

Возле поселка Тарасовка в Пуровском районе ЯНАО была замечена медведица с медвежатами. Видео опубликовано в паблике «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте».

«Очередное видео с медведицей и двумя хулиганами. Снято в Тарасовке», — пишет анонимный автор видео. Он также призывает быть внимательными и «смотреть в оба».

Ранее URA.RU писало, что недалеко от поселка Ханымей на видео сняли гуляющее по дороге животное, которое похоже на волка. Однако в мэрии сообщили, что вблизи населенного пункта нет никаких следов волка.

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Возле поселка Тарасовка в Пуровском районе ЯНАО была замечена медведица с медвежатами. Видео опубликовано в паблике «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте». «Очередное видео с медведицей и двумя хулиганами. Снято в Тарасовке», — пишет анонимный автор видео. Он также призывает быть внимательными и «смотреть в оба». Ранее URA.RU писало, что недалеко от поселка Ханымей на видео сняли гуляющее по дороге животное, которое похоже на волка. Однако в мэрии сообщили, что вблизи населенного пункта нет никаких следов волка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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