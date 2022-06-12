Меведица с медвежатами гуляли возле Тарасовки Фото: pixabay.com

Возле поселка Тарасовка в Пуровском районе ЯНАО была замечена медведица с медвежатами. Видео опубликовано в паблике «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте».

«Очередное видео с медведицей и двумя хулиганами. Снято в Тарасовке», — пишет анонимный автор видео. Он также призывает быть внимательными и «смотреть в оба».

Ранее URA.RU писало, что недалеко от поселка Ханымей на видео сняли гуляющее по дороге животное, которое похоже на волка. Однако в мэрии сообщили, что вблизи населенного пункта нет никаких следов волка.