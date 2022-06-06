В мэрии сообщили, что близ села волков нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Недалеко от поселка Ханымей на видео сняли гуляющее по дороге животное, которое похоже на волка. Однако в мэрии URA.RU сообщили, что вблизи населенного пункта нет никаких следов волка.

«По данным ГО и ЧС информация о волке от жителей поселка Ханымей не поступала. Угроз для поселка нет, вблизи населенного пункта нет ни следов, ни волка», — сообщили в пресс-службе администрации.

Ранее telegram-канал «Тарко-Сале онлайн Z» выложил видео, на котором двое мужчин обсуждают, что животное, находящееся неподалеку от них — это волк. Один из собеседников в ролике отметил, что в этом году животных уже видели. «Тут волки есть? В этом году видели, сказали», — переговариваются мужчины.

Это не первое сообщение о диких животных в этом сезоне от ямальцев. Ранее неоднократно жители ЯНАО обнаруживали следы медведей. Один из жителей региона после встречи с животным попал в реанимацию.