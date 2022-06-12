В Пермском крае простятся с гвардии рядовым, погибшим на Украине

Прощание пройдет 15 июня в городе Чайковском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации на территории Украины погиб гвардии рядовой из города Чайковского (Пермский край) Александр Шагалов. Прощание с военнослужащим пройдет 15 июня в ритуальном зале на улице Вокзальной, 12А, с 13:00 до 14:00. Об этом сообщили в сообществе «МБОУ СОШ №1» в социальной сети «ВКонтакте».

«29 марта при исполнении воинского долга на территории Украины погиб гвардии рядовой Шагалов Александр Сергеевич 14.12.2001 года рождения», — написали в сообщении. Александр награжден орденом Мужества посмертно.

Александр Шагалов родился и вырос в городе Чайковском, учился в школе №1. В ноябре 2020 года Шагалов был призван на срочную службу в Вооруженные силы РФ, позднее заключил контракт на два года. В феврале 2022 года направлен в служебную командировку под Курск. 24 февраля совместно с мотострелковым батальоном, в котором Александр проходил службу, отправился на территорию Украины для участия в спецоперации. 29 марта под Харьковом батальон попал под минометный обстрел ВСУ, Александр получил ранения и погиб.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, об этом объявил президент России Владимир Путин. Приоритет российской армии, по словам президента, — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

В ходе специальной операции на территории Украины погиб 20-летний житель Пермского края Александр Шагалов Фото: группа «МБОУ СОШ №1» во «ВКонтакте»