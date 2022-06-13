В Перми крокодил сбежал от хозяина и плавает в реке

Крокодил может напасть на пермяков Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Из пермского цирка сбежал крокодил. Животное вывели на прогулку в районе ЖК «Медовый», где рептилии удалось вырваться и прыгнуть в реку, сообщается в группе «Кондратово» в соцсети «Вконтакте.

«Скинул поводок и ушел в воду. Жители Медового, может, кто-то видел его сегодня, когда с собакой там гулял. Люди! Отзовитесь, пожалуйста! Его нужно срочно найти, пока купаться не начали, он может сильно укусить», — пишет автор объявления Алена Аликина.

На момент публикации новости корреспонденту URA.RU не удалось связаться с хозяином крокодила. В пресс-службе Главного управления МВД России по Пермскому краю сообщили, что пока заявление в отделения полиции по поводу пропажи не поступало.

У пермяков на инцидент реакция неоднозначная. «Запретить все вот такие издевательские цирки, что за недогляд, что значит скинул поводок? Вы в уме вообще?» — пишет возмущенный местный житель. «Автор, если еще актуально, свяжитесь в ЛС, могу помочь с поисками с воздуха», — беспокоится другой комментатор. «Недавно видели его в болоте, уплыл через камыши в сторону Мулянки за остановкой», — сообщает очевидец.