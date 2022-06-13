13 июня 2022
12 июня 2022

В Перми крокодил сбежал от хозяина и плавает в реке

© Служба новостей «URA.RU»
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Акватеррариум. Пермь, зоопарк, крокодил, террариум, рептилии
Крокодил может напасть на пермяков Фото:

Из пермского цирка сбежал крокодил. Животное вывели на прогулку в районе ЖК «Медовый», где рептилии удалось вырваться и прыгнуть в реку, сообщается в группе «Кондратово» в соцсети «Вконтакте.

«Скинул поводок и ушел в воду. Жители Медового, может, кто-то видел его сегодня, когда с собакой там гулял. Люди! Отзовитесь, пожалуйста! Его нужно срочно найти, пока купаться не начали, он может сильно укусить», — пишет автор объявления Алена Аликина.

На момент публикации новости корреспонденту URA.RU не удалось связаться с хозяином крокодила. В пресс-службе Главного управления МВД России по Пермскому краю сообщили, что пока заявление в отделения полиции по поводу пропажи не поступало.

У пермяков на инцидент реакция неоднозначная. «Запретить все вот такие издевательские цирки, что за недогляд, что значит скинул поводок? Вы в уме вообще?» — пишет возмущенный местный житель. «Автор, если еще актуально, свяжитесь в ЛС, могу помочь с поисками с воздуха», — беспокоится другой комментатор. «Недавно видели его в болоте, уплыл через камыши в сторону Мулянки за остановкой», — сообщает очевидец.

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Из пермского цирка сбежал крокодил. Животное вывели на прогулку в районе ЖК «Медовый», где рептилии удалось вырваться и прыгнуть в реку, сообщается в группе «Кондратово» в соцсети «Вконтакте. «Скинул поводок и ушел в воду. Жители Медового, может, кто-то видел его сегодня, когда с собакой там гулял. Люди! Отзовитесь, пожалуйста! Его нужно срочно найти, пока купаться не начали, он может сильно укусить», — пишет автор объявления Алена Аликина. На момент публикации новости корреспонденту URA.RU не удалось связаться с хозяином крокодила. В пресс-службе Главного управления МВД России по Пермскому краю сообщили, что пока заявление в отделения полиции по поводу пропажи не поступало. У пермяков на инцидент реакция неоднозначная. «Запретить все вот такие издевательские цирки, что за недогляд, что значит скинул поводок? Вы в уме вообще?» — пишет возмущенный местный житель. «Автор, если еще актуально, свяжитесь в ЛС, могу помочь с поисками с воздуха», — беспокоится другой комментатор. «Недавно видели его в болоте, уплыл через камыши в сторону Мулянки за остановкой», — сообщает очевидец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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